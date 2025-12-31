富喬出貨逐季升溫 AI 伺服器驅動載板需求成長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
富喬總經理陳壁程。 記者尹慧中／攝影
富喬總經理陳壁程。 記者尹慧中／攝影

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）昨（31）日壓軸在跨年前召開法說會，吸引逾百法人代表、擠爆現場。富喬總經理陳壁程表示，2026年Low Dk產品因應AI市場需求，仍大有可為，AI伺服器持續驅動載板需求成長，對高階材料需求維持正向看法。

⭐2025總回顧

公司在載板用FLE（Low CTE）玻纖產品已經在去年第4季少量出貨並擴大認證，預期2026年出貨規模可逐季推升。

陳壁程說，AI相關應用仍是未來電子產業主要成長動能。富喬高速低損耗應用的產品FLD1（Low DK1）及FLD2（Low DK2）將順應產業的成長，持續增產高階產品，推升2026年營收及獲利。IC載板用FLE玻纖產品去年第4季出貨後，已擴大認證。

陳壁程說，在先進製程產品FLD（Low DK）及FLE，公司發揮紗、布垂直整合之技術及生產優勢，未來持續深化與客戶合作關係，對富喬營運展望維持審慎正向看法。

資本支出方面，富喬預計2026年不會超過2025年，審慎擴充，Low DK加上Low CTE等相關先進高階材料2025年底產能占比約45%，2026年目標拉升到六成。

富喬統計，過往Low DK產能占比30%，台灣布廠已轉型成功用於高階產品，有效帶動2025年稼動率從過往七成提升到滿載，紗廠稼動率也從不到七成提升到八成，稼動率提升有助於毛利率改善。

富喬 AI

延伸閱讀

2025台股飆漲5,928點亮麗封關 2026迎向3萬點里程碑

今年誰最飆？這檔PCB大漲698%最強悍 南亞科、華邦電緊追

體育班存廢！基層教練學者看法兩極 北市教育局長：應維持現有體制

台積電加速推進中科1.4奈米廠

相關新聞

富喬出貨逐季升溫 AI 伺服器驅動載板需求成長

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）昨（31）日壓軸在跨年前召開法說會，吸引逾百法人代表、擠爆現場。富喬總經理陳壁程表...

大立光1月8日法說 兩點聚焦

鏡頭大廠大立光（3008）昨（31）日公告，將在1月8日舉辦第4季法說會，預料仍由執行長林恩平親自主持，將公布去年度財報...

英業達賣59億元超微股

英業達（2356）公告處分超微（AMD）持股，賣出88萬3,954股，處分金額達1.90億美元（約新台幣59.66億元）...

2025年十大黑馬股 出列

2025年台股封關，回顧過去一年，儘管大盤在高檔震盪，但中小型股與具備產業轉機題材的「黑馬股」表現極其亮眼。統計2025...

散裝運價有撐 新興、裕民受惠

2026年西非西芒杜的鐵礦砂開始運送，法人機構表示，這將拉長運送距離，並支撐海岬型船運價上漲，留意節後回補庫存需求，此外...

中小題材股 短多點火

台股昨（31）日亮麗封關，在內資主導盤勢下，短多持續輪流作價中小型題材股，晶豪科（3006）、新應材等強勢指標吸引法人近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。