大立光1月8日法說 兩點聚焦

鏡頭大廠大立光（3008）昨（31）日公告，將在1月8日舉辦第4季法說會，預料仍由執行長林恩平親自主持，將公布去年度財報表現以及今年營運展望。市場預料，法人將聚焦今年鏡頭產業趨勢、記憶體漲價缺料是否衝擊智慧手機出貨，連帶對大立光的影響。

大立光去年11月合併營收53.03億元，月減16%，為五個月來低點，大立光預期12月拉貨動能與11月差不多。大立光為iPhone鏡頭主力供應商，儘管近期iPhone銷售傳佳績，但大立光保守看待去年第4季營運表現。

近期記憶體漲價且缺料，市場憂心恐衝擊今年智慧手機出貨動能，進而影響零組件需求。

法人表示，此一問題也將會是法說會重點，若智慧手機出貨動能減弱，高階鏡頭零組件可能不免連帶受到影響。

大立光日前決議實施庫藏股，將買回自家股票2,670張，買回區間價格1,600元至3,200元，以維護公司信用及股東權益，昨日再度公告買回金額已達3億元以上。

根據公告，大立光自宣布實施庫藏股後，去年12月買回自家股票819張，以預計買回總張數2,670張計算，庫藏股執行率約三成。