英業達賣59億元超微股

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

英業達（2356）公告處分超微（AMD）持股，賣出88萬3,954股，處分金額達1.90億美元（約新台幣59.66億元），處分持股收益將列入資產負債表，不影響獲利與每股純益表現。

英業達昨（31）日公告，在2025年11月11日至12月31日期間，處分超微持股88萬3,954股，平均每單位交易金額215.312美元，總交易金額達1.9億美元，交易後仍持有超微7萬8,573股的股數，約價值1,722萬美元（約合新台幣5.41億元），占超微總發行股數0.005％。

英業達指出，本次處分為出售金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，不影響公司獲利。據了解，英業達先前收購ZT Group約10％股權時，間接取得ZT Group持有超過88萬股的超微股權，英業達為簡化交易關係，先前已經決議將全數處分。

英業達近年來積極切入AI伺服器供應鏈市場，2019年透過投資ZT Systems打入亞馬遜AWS、微軟及Meta等北美雲端服務廠（CSP），將產線從L6擴增L11市場，AI商機持續成長，也讓英業達營運看好。

