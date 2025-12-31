揚博去年11月 EPS 0.44元 昶昕0.3元

PCB設備商揚博（2493）昨（31）日公告自結11月每股稅後純益0.44元，單月獲利年減7% 。

揚博公告，有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，自結11月獲利5,600萬元，年減約7%，單月自結每股純益0.44元。

揚博公告，營運一切正常，公司於集中市場股票價格變動係由市場自由交易機制所決定，與公司並無關聯。

【記者李珣瑛／新竹報導】昶昕（8438）近日股價漲幅大，達主管機關規定公布資訊標準，昨（31）日公告去年11月自結財報，單月合併營收3.44億元，年增17.8%。稅後純益2,100萬元，年增133.3%；每股稅後純益0.3元。昶昕股價於12月23日收盤價為29.45元低點，連五日帶量上漲，31日上漲3.8元，成交量為4,628張，收41.9元。

昶昕是特用化學品製造與金屬回收再利用廠，今年上半年供應前段的蝕刻液產品銷售佳；下半年則是後段金屬回收再利用產品訂單需求旺。受惠於金屬回收再利用需求旺，去年第3季稅後純益3,988萬元，季增279%，年減10.7%，單季獲利寫近四季新高，每股稅後純益0.57元。昶昕越南廠去年第4季完成機台設備裝機，規劃於今年首季導入試量產，逐步推升營運成長。

昶昕2025年第3季合併營收9.99億元，季增7.2%，年增8.1%，為近39個月單月新高。第3季毛利率11.4%，分別季增1.3及年減2.86個百分點。

累計去年前三季合併營收27.97億元，年增10.2%，為近三年同期新高。毛利率12.46%，年減1.84個百分點。稅後純益8,446萬元，年減31.6%；每股稅後純益1.21元。