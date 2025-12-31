散裝運價有撐 新興、裕民受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
2026年西非西芒杜的鐵礦砂開始運送，法人機構表示，這將拉長運送距離，並支撐海岬型船運價上漲，留意節後回補庫存需求，此外，超大型油輪受惠煉油需求強勁，運價有望維持高檔至明年第1季下，看好新興、裕民等散裝船公司將受惠。聯合報系資料照
2026年西非西芒杜的鐵礦砂開始運送，法人機構表示，這將拉長運送距離，並支撐海岬型船運價上漲，留意節後回補庫存需求，此外，超大型油輪受惠煉油需求強勁，運價有望維持高檔至明年第1季下，看好新興、裕民等散裝船公司將受惠。聯合報系資料照

2026年西非西芒杜的鐵礦砂開始運送，法人機構表示，這將拉長運送距離，並支撐海岬型船運價上漲，留意節後回補庫存需求，此外，超大型油輪受惠煉油需求強勁，運價有望維持高檔至明年第1季下，看好新興（2605）、裕民等散裝船公司將受惠。

⭐2025總回顧

永豐投顧副總曾信凱、台新投顧協理范婉瑜指出，2025年上半年中國鐵礦砂進口下跌3.1%，使得BDI上半年平均僅有1290點、較前一年同期下跌29.7%，隨著中國大陸第3季從巴西進口較多鐵礦砂運距拉長，海岬型船運價上漲推升BDI，整體呈現前低後高的走勢。

2025年BDI均值1681點較前一年下跌4%，大型船、小型船現貨價格均下滑。

鐵礦砂

延伸閱讀

鐵礦砂價揚 鋼價有底氣

一周盤前股市解析／軍工、金融、重電 可留意

一周盤前股市解析／電力能源、生技 可留意

一周盤前股市解析／成衣、製鞋、散裝 吸睛

相關新聞

富喬出貨逐季升溫 AI 伺服器驅動載板需求成長

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）昨（31）日壓軸在跨年前召開法說會，吸引逾百法人代表、擠爆現場。富喬總經理陳壁程表...

大立光1月8日法說 兩點聚焦

鏡頭大廠大立光（3008）昨（31）日公告，將在1月8日舉辦第4季法說會，預料仍由執行長林恩平親自主持，將公布去年度財報...

英業達賣59億元超微股

英業達（2356）公告處分超微（AMD）持股，賣出88萬3,954股，處分金額達1.90億美元（約新台幣59.66億元）...

2025年十大黑馬股 出列

2025年台股封關，回顧過去一年，儘管大盤在高檔震盪，但中小型股與具備產業轉機題材的「黑馬股」表現極其亮眼。統計2025...

散裝運價有撐 新興、裕民受惠

2026年西非西芒杜的鐵礦砂開始運送，法人機構表示，這將拉長運送距離，並支撐海岬型船運價上漲，留意節後回補庫存需求，此外...

中小題材股 短多點火

台股昨（31）日亮麗封關，在內資主導盤勢下，短多持續輪流作價中小型題材股，晶豪科（3006）、新應材等強勢指標吸引法人近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。