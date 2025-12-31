散裝運價有撐 新興、裕民受惠
2026年西非西芒杜的鐵礦砂開始運送，法人機構表示，這將拉長運送距離，並支撐海岬型船運價上漲，留意節後回補庫存需求，此外，超大型油輪受惠煉油需求強勁，運價有望維持高檔至明年第1季下，看好新興（2605）、裕民等散裝船公司將受惠。
⭐2025總回顧
永豐投顧副總曾信凱、台新投顧協理范婉瑜指出，2025年上半年中國鐵礦砂進口下跌3.1%，使得BDI上半年平均僅有1290點、較前一年同期下跌29.7%，隨著中國大陸第3季從巴西進口較多鐵礦砂運距拉長，海岬型船運價上漲推升BDI，整體呈現前低後高的走勢。
2025年BDI均值1681點較前一年下跌4%，大型船、小型船現貨價格均下滑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言