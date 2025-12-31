散裝運價有撐 新興、裕民受惠

2026年西非西芒杜的鐵礦砂開始運送，法人機構表示，這將拉長運送距離，並支撐海岬型船運價上漲，留意節後回補庫存需求，此外，超大型油輪受惠煉油需求強勁，運價有望維持高檔至明年第1季下，看好新興（2605）、裕民等散裝船公司將受惠。

永豐投顧副總曾信凱、台新投顧協理范婉瑜指出，2025年上半年中國鐵礦砂進口下跌3.1%，使得BDI上半年平均僅有1290點、較前一年同期下跌29.7%，隨著中國大陸第3季從巴西進口較多鐵礦砂運距拉長，海岬型船運價上漲推升BDI，整體呈現前低後高的走勢。

2025年BDI均值1681點較前一年下跌4%，大型船、小型船現貨價格均下滑。