中小題材股 短多點火

台股昨（31）日亮麗封關，在內資主導盤勢下，短多持續輪流作價中小型題材股，晶豪科（3006）、新應材等強勢指標吸引法人近日介入，股價活蹦亂跳，市場專家建議操作不追高，並趁震盪拉回支撐不破時擇機介入。

美聯準會（Fed）最新會議紀錄顯示，在2025年三度降息後，部分官員主張利率應「在一段時間內」維持不變，美股四大指數全數下跌，台股延續進二退一節奏，櫃買市場在內資主導盤勢下，拉出連八紅，續寫波段高點。

昨天盤面上漲家數約占40%，市場資金仍積極尋找獲利機會以法人近五日買超逾800張個股來看，晶豪科、可寧衛*、尖點、環宇-KY、華星光、光頡、宜鼎、中美晶、金居、新應材、台特化、上詮等強勢股，單日上揚1.8%至9.9%不等，匯聚多頭人氣。

人工智慧（AI）帶動先進封裝需求暢旺，共同封裝光學（CPO）族群受到市場青睞，光纖被動元件領導廠商上詮與台積電緊密合作，CPO產品預計2026年正式放量，昨日股價表態強攻漲停收457.5元，改寫掛牌後歷史新天價，華星光續漲3.8%收325.5元高點。

台積電宣布2奈米製程技術如期於2025年第4季量產，採用第一代奈米片電晶體技術，法人看好先進製程維持高產能利用率，將帶動石碟、特用化學品、再生晶圓相關耗材需求，台特化昨日漲6.0%收316元，收復多條均線壓力，新應材漲5.9%收877元。

展望後市，法人認為，台股近期由「轉型題材」接棒，部分資金積極鎖定2026 年具備轉虧為盈與高成長潛力的標的，帶動中小型股全面狂歡，預料大盤指數仍將維持緩慢推進格局，需觀察跨越年度後法人進場動作，建議短打因應。