2025年十大黑馬股 出列

2025年台股封關，回顧過去一年，儘管大盤在高檔震盪，但中小型股與具備產業轉機題材的「黑馬股」表現極其亮眼。統計2025年台股前十大飆股漲幅均超過277%，當中以德宏（5475）以全年飆升近七倍傲視群倫，為今年最強勢的翻倍股。

觀察去年上市櫃公司漲幅前十大名單，電子零組件與半導體供應鏈占據多數席次。排名第一的玻纖布廠德宏去年股價飆升686%，封關收在95.9元，驚人漲勢主要受惠輝達新平台指定使用石英纖維布（Q布）。

緊隨其後的是記憶體大廠南亞科，全年漲幅高達559.8％位居亞軍，同屬記憶體與封測族群的華邦電與華東，分別以458.1％與310％的漲幅名列第四與第八，顯示記憶體產業在經歷長時間低迷後，迎來強勁的景氣復甦與評價重估。法人指出，隨著AI應用由伺服器擴散至終端裝置，帶動相關利基型記憶體與封裝測試的需求，使相關低基期標的在今年展現出極強爆發力。

PCB相關供應鏈在2025年亦有不俗表現，尖點以468.01％的漲幅位居第三，金居受惠於銅箔需求與伺服器材料升級，全年大漲373.50％位居第五，均為透過產品組合優化，成功切入高階市場，帶動獲利成長與股價齊揚。

值得注意的是，伺服器機殼龍頭勤誠在2025年不僅順利跨過千元大關成為千金股，封關收在1,005元，全年漲幅也達到 277.11%，穩居十大黑馬之列。

此外，生醫族群與特化產業也出現亮眼黑馬。沛爾生醫-創憑藉技術突破與創新藥物研發，全年上漲319.2％；而特用化學廠國精化則以304％漲幅位居第九。

展望2026年，統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清指出，2025年漲幅最大的前十名個股，多數具備「低基期、高轉機」的特性。隨著2025年完成底部的營收擴張，2026年的重點將落在獲利能力的實質兌現。記憶體與PCB供應鏈在2026年有望持續受惠於AI邊緣運算設備的換機潮。