南亞科股價2025年飆漲逾559%！台塑集團3公司第3波處分 套現近百億

記憶體缺貨漲價行情持續，南亞科今年股價飆漲559.83%，居2026年上市公司漲幅排行榜冠軍。大股東台塑、台化、台塑化逢高調節，今天同步公告完成第3波處分，3家公司合計出脫南亞科約5.69萬張，共套現約新台幣96.52億元。

隨AI熱潮帶動高階HBM記憶體需求，連帶引發主流記憶體供需失衡，掀起缺貨、漲價潮。南亞科股價從9月開始一路狂飆，今天盤中最高衝過200元大關，終場小跌1.5元、收在193元；對照去年底股價29.25元，全年漲幅達559.83%。

南亞科大股東台塑、台化、台塑化逢高調節，最早於9月底同步公告，各申讓南亞科持股2.5萬張，10月28日處分完畢；接著啟動第2波處分，分別再出售南亞科1.8萬張。

今天公告完成第3波處分，台塑、台化、台塑化是在11月11日公告，從11月12日至明年1月30日，分別擬出脫南亞科1萬8972張，今天公告已提前完成處分動作。

台塑、台化、台塑化第3波分別以每股均價約169元，各處分南亞科1萬8972張，交易總金額分別為32.15億元、32.23億元和32.14億元，合力套現96.52億元。處分完成後，3家公司各自對南亞科的持股比重，從原本9.4176%降為8.8053%。

台塑企業主管補充表示，由於當初投資南亞科並非以交易為目的，因此在會計界定上，是放在未分配盈餘項下，原本每季就會按持有成本與市價的差別認列未實現損益，因此一系列處分不會有處分利益，不影響各公司每股盈餘（EPS），未分配盈餘會因此增加。