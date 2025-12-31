這檔AI伺服器股今年營收年增已逾7成 法人估2026年再增逾6成

台股31日在AI權值族群的領軍帶動下，指數再創歷史新高。其中AI伺服器大廠鴻海（2317）上漲2.5元、收230.5元，蓄勢再戰季線大關；神達（3706）則上漲2.9元，收86.4元，頗有再啟多頭攻勢的意味。

繼2025年「只有AI好，其他都不好」後，展望2026年，市場法人依舊認為AI仍是新年度的交投主軸。尤其是華爾街大行包括摩根大通、瑞銀、高盛、滙豐、摩根士丹利等證券，均一致認為AI仍將是2026年的投資焦點。

儘管2026年AI投資主題有擴大化的跡象，不過市場聚焦核心仍在上游半導體與下游硬體組裝二大區塊；而下游硬體廠中，當以AI伺服器出貨量占比超過市場一半的鴻海最受矚目，近來屢屢成為市場關注焦點。

法人指出，鴻海由於受惠輝達（NVIDIA）AI伺服器機櫃營收成長強勁、雲端服務供應商（CSP）下單比重提升、及主權AI專案將自2026年下半年貢獻營收，加上蘋果iPhone與CPO組裝題材，使得內外資法人紛紛看好。

神達受惠伺服器相關業務需求穩健，旗下AI伺服器、機櫃、與叢集產品線均已布局完成，加上持續擴張生產能量，法人預期神達繼2025年營收年增超過七成後，2026年表現還將持續再增逾六成，營運前景看旺。