群創股價近日爆量大漲 公布自結11月 EPS -0.02元
群創（3481）股價近日爆量大漲，達公布注意交易資訊標準，31日公布自結11月財報，單月合併營收171.24億元，年減9%。稅後純損1.56億元，年增90%；EPS -0.02元。
⭐2025總回顧
群創今天股價爆量上漲0.75元，成交量逾93萬張，收17.05元。比12月22日收盤價13.65元的低點，近六個交易日連續帶量上漲，漲幅達34.7%。
群創董事長洪進揚日前表示，第4季將是2025年營運的谷底。客戶們考量到記憶體大漲缺貨，搶著備貨面板等零組件，群創因而迎來急單。他並分享指出，樂觀看待面板的需求量與價格，直言明年首季有望喜迎「開門紅」，其中又以電視需求表現最佳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言