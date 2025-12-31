群創股價近日爆量大漲 公布自結11月 EPS -0.02元

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

群創（3481）股價近日爆量大漲，達公布注意交易資訊標準，31日公布自結11月財報，單月合併營收171.24億元，年減9%。稅後純損1.56億元，年增90%；EPS -0.02元。

群創今天股價爆量上漲0.75元，成交量逾93萬張，收17.05元。比12月22日收盤價13.65元的低點，近六個交易日連續帶量上漲，漲幅達34.7%。

群創董事長洪進揚日前表示，第4季將是2025年營運的谷底。客戶們考量到記憶體大漲缺貨，搶著備貨面板等零組件，群創因而迎來急單。他並分享指出，樂觀看待面板的需求量與價格，直言明年首季有望喜迎「開門紅」，其中又以電視需求表現最佳。

