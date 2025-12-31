佳必琪法說會／矽光子、大電流、高速記憶體三箭齊發 2026業績爆發

佳必琪（6197）31日舉行法說會，受到矽光子、大電流與下一世代高速記憶體連接器（SOCAMM Connector）三大新產品帶動下，2026年業績可望爆發。其中，矽光子三個案子已經在進行中，2026年一定成長很多、很快，至於大電流產品2026年第1季出貨，SOCAMM則按照客戶時程出貨。

佳必琪孫積賢博士今天表示，在2026年的共同封裝光學（CPO）產品方面，目前三個案子都在進行中，2026年業績會成長很快很多。其中，1.6T的Loopback模組，2025年第4季已經通過美系交換機大廠認證。1.6T的ACC（主動式銅纜），預計2026年第1季送樣供美系交換機大廠認證。

至於800G光/銅產品持續與ASIC客戶驗證中，2026年第1季將有另一家美系客戶加入驗證。而400G SR8/DR4技術成熟，已打入美系客戶及高速光纖供應鏈。

至於在光纖線材方面，2025年第3季取得多項專利，成功打入美系客戶運算托盤（Compute Tray）。同時，開發可耐受小空間折彎的光纖技術與高速MPO光纖線，已應用於L10到L12層級的機櫃伺服器組裝。

在大電流產品方面，佳必琪表示， 已取得OCP與北美的UL認證，取得市場入場券。2025年第4季已收到雲端服務供應商（CSP）量產等級訂單，正加緊趕製中，預計2026年第1季陸續出貨；後續多案子都在驗證中。

大電流出貨的產品包括AC輸入連接器，以及甩鞭線（Whip Cable）組裝。至於在匯流排（Busbar）產品方面，佳必琪說，已經參與下一世代大電源傳輸開發，配合客戶專案設計中。

SOCAMM Connector方面，佳必琪說，性能與可靠度驗證已經完成，自動化組裝與潔淨室設備於2025年下半年準備就緒，待客戶生產計畫啟動。

產能方面，佳必琪在美國灣區，設立快速打樣線，與NPI（新產品導入）中心，以服務前期開發。至於越南，主要是北越，是產能擴充首選，廠房面積充足，可應對未來擴展。泰國廠則規劃為光纖被動元件生產基地，預計2026年第2季開始運作，以因應美中貿易關稅戰。