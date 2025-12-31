揚博自結11月每股稅後純益0.44元 單月獲利年減少7%
PCB設備商揚博（2493）今日公告自結11月每股稅後純益0.44元，單月獲利年減少7% 。
揚博公告，公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，自結11月獲利5600萬元，年減少約7%，單月自結每股稅後純益0.44元。
揚博並公告，公司營運一切正常，公司於集中市場股票價格變動係由市場自由交易機制所決定，與公司並無關聯。
