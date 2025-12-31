快訊

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

揚博自結11月每股稅後純益0.44元 單月獲利年減少7%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB設備商揚博（2493）今日公告自結11月每股稅後純益0.44元，單月獲利年減少7% 。

⭐2025總回顧

揚博公告，公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，自結11月獲利5600萬元，年減少約7%，單月自結每股稅後純益0.44元。

揚博並公告，公司營運一切正常，公司於集中市場股票價格變動係由市場自由交易機制所決定，與公司並無關聯。

揚博 市場

延伸閱讀

群聯11月獲利年增674%、EPS 7.9元 封關日飆新高 今年來大漲175%

今年誰最飆？這檔PCB大漲698%最強悍 南亞科、華邦電緊追

壽險業11月淨值與外價金餘額 雙創歷史新高

壽險11月財報 站上三高 法人：本月須提存三成獲利…股價、配息承壓

相關新聞

電子五哥誰最強？2025代工七強市值「這家」增幅遙遙領先

2025年股市於31日正式畫下句點，今年仍是以AI為主軸的一年，不過台股供應鏈的代工七雄之間的股價表現卻是截然不同，有成...

美光HBM補助點火！封測族群封關日續嗨 「這檔」年漲幅飆破300%

2025年台股封關演繹精彩創高秀！在大盤與台積電（2330）雙雙刷新歷史紀錄之際，封測族群也成為盤面最強助攻手之一。受惠...

今年誰最飆？這檔PCB大漲698%最強悍 南亞科、華邦電緊追

台股31日封關，權王台積電（2330）盤中衝達1,550元，寫歷史新高，大盤指數也創新高，封關日表現亮眼，統計截至12月...

封關日台積電衝1,550元新天價 市值破40兆大關

台股2025年封關日再寫新頁，晶圓代工龍頭台積電（2330）買盤湧入，31日盤中攻上1,550元新天價、上漲30元，漲幅...

台股創高封關秀！群創FOPLP量產點火族群、欣銓亮燈最吸睛

面板大廠群創（3481）憑藉扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，成功卡位低軌衛星與AI供應鏈，吸引國際大廠捧金洽談研發，...

展碁記憶體業務 熱轉

記憶體缺貨漲價持續，展碁國際（6776）跟著受惠。展碁代理三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見等國際記憶體品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。