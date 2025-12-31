電子五哥誰最強？2025代工七強市值「這家」增幅遙遙領先

2025年股市於31日正式畫下句點，今年仍是以AI為主軸的一年，不過台股供應鏈的代工七雄之間的股價表現卻是截然不同，有成長近七成的，也有大跌近三成的，本文將把全年漲幅及市值變化一併整理。

首先代工龍頭鴻海（2317），今年在GB系列開始出貨的帶動下，營收開始逐步成長，在GB300的助力下，10月營收創下單月歷史新高，未來還有VR系列等產品蓄勢待發，因此受法人看好，今年股價成長近三成，從去年的184元漲到今年的230.5元，漲幅25.3%。而最為驚人的則是市值成長金額，由於鴻海資本額高達近1,400億元，即使只是近三成的漲幅，也讓市值增加了近6,500億元，遙遙領先。

再來是全年漲幅最大的便是ASIC伺服器組裝廠緯穎（6669），今年在AWS ASIC出貨帶動下，營收及獲利皆屢創新高，更是獲得外資麥格理極度看好，目標價給出8,000元的天價。緯穎去年12月31日收盤價為2,620元，而今年1收盤價為4,485元，漲幅71.2%，為代工七雄之最；市值增加3,431.6億元，排行第二。而母公司緯創（3231）也隨之受惠，除了本業上戴爾的GB系列出貨量持續成長外，緯穎也持續推升整體獲利表現，股價從去年的104元來到了今年的150.5元，成長44.7%，市值則成長1,478.7億元，排行第三。

其餘四家則稍微不盡人意，廣達（2382）較去年下跌5.2%，市值減少579.5億元；英業達（2356）較去年下跌14.4%，市值減少258.3億元；仁寶（2324）較去年下跌19.3%，市值減少319.5億元；最後是和碩（4938），較去年下跌25.4%，市值減少624.9億元。