經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

2025年股市於31日正式畫下句點，今年仍是以AI為主軸的一年，不過台股供應鏈的代工七雄之間的股價表現卻是截然不同，有成長近七成的，也有大跌近三成的，本文將把全年漲幅及市值變化一併整理。

⭐2025總回顧

首先代工龍頭鴻海（2317），今年在GB系列開始出貨的帶動下，營收開始逐步成長，在GB300的助力下，10月營收創下單月歷史新高，未來還有VR系列等產品蓄勢待發，因此受法人看好，今年股價成長近三成，從去年的184元漲到今年的230.5元，漲幅25.3%。而最為驚人的則是市值成長金額，由於鴻海資本額高達近1,400億元，即使只是近三成的漲幅，也讓市值增加了近6,500億元，遙遙領先。

再來是全年漲幅最大的便是ASIC伺服器組裝廠緯穎（6669），今年在AWS ASIC出貨帶動下，營收及獲利皆屢創新高，更是獲得外資麥格理極度看好，目標價給出8,000元的天價。緯穎去年12月31日收盤價為2,620元，而今年1收盤價為4,485元，漲幅71.2%，為代工七雄之最；市值增加3,431.6億元，排行第二。而母公司緯創（3231）也隨之受惠，除了本業上戴爾的GB系列出貨量持續成長外，緯穎也持續推升整體獲利表現，股價從去年的104元來到了今年的150.5元，成長44.7%，市值則成長1,478.7億元，排行第三。

其餘四家則稍微不盡人意，廣達（2382）較去年下跌5.2%，市值減少579.5億元；英業達（2356）較去年下跌14.4%，市值減少258.3億元；仁寶（2324）較去年下跌19.3%，市值減少319.5億元；最後是和碩（4938），較去年下跌25.4%，市值減少624.9億元。

市值 緯穎 鴻海 台股 廣達 英業達 仁寶 和碩

相關新聞

電子五哥誰最強？2025代工七強市值「這家」增幅遙遙領先

2025年股市於31日正式畫下句點，今年仍是以AI為主軸的一年，不過台股供應鏈的代工七雄之間的股價表現卻是截然不同，有成...

美光HBM補助點火！封測族群封關日續嗨 「這檔」年漲幅飆破300%

2025年台股封關演繹精彩創高秀！在大盤與台積電（2330）雙雙刷新歷史紀錄之際，封測族群也成為盤面最強助攻手之一。受惠...

今年誰最飆？這檔PCB大漲698%最強悍 南亞科、華邦電緊追

台股31日封關，權王台積電（2330）盤中衝達1,550元，寫歷史新高，大盤指數也創新高，封關日表現亮眼，統計截至12月...

封關日台積電衝1,550元新天價 市值破40兆大關

台股2025年封關日再寫新頁，晶圓代工龍頭台積電（2330）買盤湧入，31日盤中攻上1,550元新天價、上漲30元，漲幅...

台股創高封關秀！群創FOPLP量產點火族群、欣銓亮燈最吸睛

面板大廠群創（3481）憑藉扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，成功卡位低軌衛星與AI供應鏈，吸引國際大廠捧金洽談研發，...

展碁記憶體業務 熱轉

記憶體缺貨漲價持續，展碁國際（6776）跟著受惠。展碁代理三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見等國際記憶體品...

