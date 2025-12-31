半導體三雄封關秀 台積電市值暴增12.3兆最猛 日月光飆升、聯發科穩守

台股31日迎來2025年封關日，半導體三雄全年成績單同步出爐。受AI與高效能運算（HPC）需求帶動，晶圓代工龍頭台積電（2330）全年股價強勢走升，封測龍頭日月光投控（3711）也在先進封裝與測試需求加溫下大幅上漲；相較之下，IC設計龍頭聯發科（2454）今年股價變動不大，呈現高檔整理走勢，但市值仍穩居台股前五。

以台積電來看，2024年封關價為1,075元，今日收在1,550元，全年上漲44.2%。若以股數約259.33億股估算，台積電2024年底市值約27.88兆元，2025年底市值推升至約40.2兆元，全年市值增加約12.32兆元，對加權指數的推升力道依舊最為關鍵。

封測龍頭日月光投控今年表現同樣亮眼，2024年底收盤162元，2025年底收在250.5元，全年漲幅達54.6%。以股數約44.36億股估算，日月光2024年底市值約7,186.55億元，2025年底市值增至約1.11兆元，全年市值增加約3,925.99億元，躍升為今年半導體族群中市值成長幅度相對突出的指標之一。

至於聯發科今年走勢偏向整理，2024年底收盤1,415元，2025年底收在1,430元，全年僅小漲約1.1%。以股數約16.04億股估算，聯發科2024年底市值約2.27兆元，2025年底市值約2.29兆元，全年市值增加約240.59億元。

法人指出，2025年半導體三雄呈現「製造最強、封測最熱、設計穩健」的結構：台積電憑藉先進製程與AI訂單續創新高，日月光受惠先進封裝與測試需求放大而大幅增值，聯發科則在高基期下維持穩健，市場接下來將聚焦2026年AI動能是否延續、以及三大公司在先進製程、先進封裝與終端應用升級中的新一輪成長曲線。