快訊

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體三雄封關秀 台積電市值暴增12.3兆最猛 日月光飆升、聯發科穩守

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股31日迎來2025年封關日，半導體三雄全年成績單同步出爐。受AI與高效能運算（HPC）需求帶動，晶圓代工龍頭台積電（2330）全年股價強勢走升，封測龍頭日月光投控（3711）也在先進封裝與測試需求加溫下大幅上漲；相較之下，IC設計龍頭聯發科（2454）今年股價變動不大，呈現高檔整理走勢，但市值仍穩居台股前五。

⭐2025總回顧

以台積電來看，2024年封關價為1,075元，今日收在1,550元，全年上漲44.2%。若以股數約259.33億股估算，台積電2024年底市值約27.88兆元，2025年底市值推升至約40.2兆元，全年市值增加約12.32兆元，對加權指數的推升力道依舊最為關鍵。

封測龍頭日月光投控今年表現同樣亮眼，2024年底收盤162元，2025年底收在250.5元，全年漲幅達54.6%。以股數約44.36億股估算，日月光2024年底市值約7,186.55億元，2025年底市值增至約1.11兆元，全年市值增加約3,925.99億元，躍升為今年半導體族群中市值成長幅度相對突出的指標之一。

至於聯發科今年走勢偏向整理，2024年底收盤1,415元，2025年底收在1,430元，全年僅小漲約1.1%。以股數約16.04億股估算，聯發科2024年底市值約2.27兆元，2025年底市值約2.29兆元，全年市值增加約240.59億元。

法人指出，2025年半導體三雄呈現「製造最強、封測最熱、設計穩健」的結構：台積電憑藉先進製程與AI訂單續創新高，日月光受惠先進封裝與測試需求放大而大幅增值，聯發科則在高基期下維持穩健，市場接下來將聚焦2026年AI動能是否延續、以及三大公司在先進製程、先進封裝與終端應用升級中的新一輪成長曲線。

市值 台積電

延伸閱讀

0050引領市值潮、00981A改季配搶客、00929納入台積電…2026年ETF看這二大趨勢

2025封關日台股成功衝上2萬9！全年漲幅逾25％ 台積市值破40兆

封關日台積電衝1,550元新天價 市值破40兆大關

台積報喜 2奈米量產…台美兩地技術同步躍進

相關新聞

美光HBM補助點火！封測族群封關日續嗨 「這檔」年漲幅飆破300%

2025年台股封關演繹精彩創高秀！在大盤與台積電（2330）雙雙刷新歷史紀錄之際，封測族群也成為盤面最強助攻手之一。受惠...

今年誰最飆？這檔PCB大漲698%最強悍 南亞科、華邦電緊追

台股31日封關，權王台積電（2330）盤中衝達1,550元，寫歷史新高，大盤指數也創新高，封關日表現亮眼，統計截至12月...

封關日台積電衝1,550元新天價 市值破40兆大關

台股2025年封關日再寫新頁，晶圓代工龍頭台積電（2330）買盤湧入，31日盤中攻上1,550元新天價、上漲30元，漲幅...

台股創高封關秀！群創FOPLP量產點火族群、欣銓亮燈最吸睛

面板大廠群創（3481）憑藉扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，成功卡位低軌衛星與AI供應鏈，吸引國際大廠捧金洽談研發，...

展碁記憶體業務 熱轉

記憶體缺貨漲價持續，展碁國際（6776）跟著受惠。展碁代理三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見等國際記憶體品...

振樺電出貨 動能看增

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（30）日舉行法說會，振樺電因今年上半年美系AI晶片測試設備業務拉貨大幅超出預期，下半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。