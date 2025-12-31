群聯11月獲利年增674%、EPS 7.9元 封關日飆新高 今年來大漲175%
NAND Flash控制IC廠群聯（8299）公告今年11月自結獲利16.88億元，年增674.31%，EPS 7.9元，31日一開盤就跳空以漲停1,470元開出，創下歷史新高價，統計今年來大漲175.28%，盤中漲停雖打開，但仍上漲逾7%；記憶體族群中，晶豪科（3006）亮燈漲停，威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）等漲幅逾半根停板。
群聯11月營收70.22億元，月減0.62%、年增62.02%，創單月歷史次高；累計今年前11月營收639.52億元、年增17.53%。11月自結獲利大成長，主受惠客戶需求湧現、NAND價格大幅上漲，單月獲利達第3季的76%。
記憶體爆發缺貨潮，群聯股價自10月下旬起飆漲，一路衝上千元，31日早盤以漲停1,470元開出，刷新歷史紀錄，盤中打開，但仍上漲逾7%；記憶體族群中，晶豪科衝上漲停118元鎖死；宜鼎也一度衝上漲停576元，盤中漲幅逾8%。
十銓以175.5元開高，一度拉升至188元，逼近漲停189元， 盤中漲幅逾8%；威剛盤中漲幅逾6%；不過，南亞科（2408）及華邦電（2344）則翻黑，但若統計今年來的表現，兩家公司的漲幅則都是相當搶眼， 大漲逾4倍。
