群聯11月獲利年增674%、EPS 7.9元 封關日飆新高 今年來大漲175%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）公告今年11月自結獲利16.88億元，年增674.31%，EPS 7.9元，31日一開盤就跳空以漲停1,470元開出，創下歷史新高價，統計今年來大漲175.28%，盤中漲停雖打開，但仍上漲逾7%；記憶體族群中，晶豪科（3006）亮燈漲停，威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）等漲幅逾半根停板。

群聯11月營收70.22億元，月減0.62%、年增62.02%，創單月歷史次高；累計今年前11月營收639.52億元、年增17.53%。11月自結獲利大成長，主受惠客戶需求湧現、NAND價格大幅上漲，單月獲利達第3季的76%。

記憶體爆發缺貨潮，群聯股價自10月下旬起飆漲，一路衝上千元，31日早盤以漲停1,470元開出，刷新歷史紀錄，盤中打開，但仍上漲逾7%；記憶體族群中，晶豪科衝上漲停118元鎖死；宜鼎也一度衝上漲停576元，盤中漲幅逾8%。

十銓以175.5元開高，一度拉升至188元，逼近漲停189元， 盤中漲幅逾8%；威剛盤中漲幅逾6%；不過，南亞科（2408）及華邦電（2344）則翻黑，但若統計今年來的表現，兩家公司的漲幅則都是相當搶眼， 大漲逾4倍。

美光HBM補助點火！封測族群封關日續嗨 「這檔」年漲幅飆破300%

2025年台股封關演繹精彩創高秀！在大盤與台積電（2330）雙雙刷新歷史紀錄之際，封測族群也成為盤面最強助攻手之一。受惠...

今年誰最飆？這檔PCB大漲698%最強悍 南亞科、華邦電緊追

台股31日封關，權王台積電（2330）盤中衝達1,550元，寫歷史新高，大盤指數也創新高，封關日表現亮眼，統計截至12月...

封關日台積電衝1,550元新天價 市值破40兆大關

台股2025年封關日再寫新頁，晶圓代工龍頭台積電（2330）買盤湧入，31日盤中攻上1,550元新天價、上漲30元，漲幅...

台股創高封關秀！群創FOPLP量產點火族群、欣銓亮燈最吸睛

面板大廠群創（3481）憑藉扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，成功卡位低軌衛星與AI供應鏈，吸引國際大廠捧金洽談研發，...

展碁記憶體業務 熱轉

記憶體缺貨漲價持續，展碁國際（6776）跟著受惠。展碁代理三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見等國際記憶體品...

振樺電出貨 動能看增

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（30）日舉行法說會，振樺電因今年上半年美系AI晶片測試設備業務拉貨大幅超出預期，下半年...

