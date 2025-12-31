美光HBM補助點火！封測族群封關日續嗨 「這檔」年漲幅飆破300%

2025年台股封關演繹精彩創高秀！在大盤與台積電（2330）雙雙刷新歷史紀錄之際，封測族群也成為盤面最強助攻手之一。受惠美光獲政府47億元補助在台研發HBM，加上記憶體量價齊揚，欣銓（3264）、福懋科（8131）強攻漲停，京元電（2449）更飆出天價，成為封關日「吸睛焦點」。

經濟部30日正式核定美光「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」，未來三年將透過「A+ 企業創新研發淬鍊計畫」補助美光47億元。此計畫不僅是為了強化台灣AI算力的關鍵技術，更要求美光將台灣定位為DRAM卓越製造中心，預計將衍生超過8,000億元的產值。

這項補助案對本土封測廠具備外溢效應。根據計畫要求，美光須採購國內半導體設備與材料，並與台廠合作培訓人才。這對長期與美光配合的封測龍頭如力成（6239）、日月光投控（3711）、南茂（8150）、頎邦（6147）等構成利多。市場預期，在2025至2028年間，國內DRAM封測產能利用率將大幅拉升至85%以上，並推升相關廠商營收成長達10~15%。

除了政策面利多，產業基本面也傳來捷報。隨著AI伺服器需求大爆發，高頻寬記憶體（HBM）持續供不應求。不僅DDR4、DDR5等DRAM報價狂升，連儲存型快閃記憶體（NAND Flash）也跟進大漲。

這種「量價齊揚」的熱度，讓後段封測廠訂單湧入。由於AI算力極其依賴高頻寬記憶體，美光此次在台布局最先進的HBM前瞻技術，將使台灣成為全球少數同時擁有「最先進邏輯晶片」與「最先進記憶體技術」的國家，進一步鞏固台灣在全球半導體供應鏈的霸權地位。

資金面同步給出正面回應。31日盤中，福懋科、欣銓雙雙鎖上漲停，台星科（3265）漲逾5%，京元電子一度衝上261.5元、改寫歷史新高，華泰（2329）、華東（8110）、日月光投控、超豐（2441）等封測股全面走揚，族群氣勢高漲。

拉長時間觀察，AI驅動的記憶體漲價效應已反映在股價表現上。2025年以來截至12月30日，封測族群漲幅驚人，華東累計大漲303.6%居冠，京元電子118.4%、欣銓113.7%、福懋科108.9%緊追其後，矽格（6257）、南茂、日月光投控、超豐等也都有五成以上漲幅，力成也達43.44%。

法人認為，記憶體供需結構翻轉，加上政府政策力挺HBM研發，封測廠不僅短期接單動能強勁，中長期在AI與高頻寬記憶體浪潮下，營運天花板也正同步被拉高。