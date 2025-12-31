今年誰最飆？這檔PCB大漲698%最強悍 南亞科、華邦電緊追

台股31日封關，權王台積電（2330）盤中衝達1,550元，寫歷史新高，大盤指數也創新高，封關日表現亮眼，統計截至12月30日全市場今年來的漲幅發現，德宏（5475）大漲698.36%， 漲幅領先，南亞科（2408）今年來則飆漲564.96%，居漲幅第二名，第三大漲幅則是華邦電（2344）的465.54%。

輝達（NVIDIA）預告Rubin CPX平台將於2026年底上市，與最新NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX平台的Vera CPU及Rubin GPU協同運作，法人看好，高階伺服器與GPU需求將持續推動銅箔基板（CCL）及高階PCB升級不變，法人分析，NVL144 CPX預計率先導入M9材料。

老牌PCB上游玻纖布廠德宏石英布 (Q布) 題材吸引市場關注，營運轉機想像空間大增下吸引買盤，股價也一路走高，日前一度衝達102元， 寫下新高紀錄，統計至30日，今年來漲幅高達698.36%，高居全市場冠軍；不過，31日則是下跌， 盤中跌幅逾3%，但全年仍是大漲近7倍。

記憶體股在漲價題材發酵下，股價也是節節升高，南亞科朝200元關卡挺進，統計至30日，今年來漲幅564.96%，居全市場第二大漲幅，31日一度衝達201元，寫歷史新高，但盤中翻黑。

華邦電股價同樣在漲價題材下飆升，統計截至30日，今年來漲幅465.54%，居全市場漲幅第三名，不過31日出現開高走低的表現，但盤中力守紅盤。

統計截至30日漲幅前十名個股中，還有尖點（8021）、凱崴（5498）、金居（8358）、沛爾生醫-創（6949）、華東（8110）、國精化（4722）、 勤誠（8210）等；多檔印刷電路板股今年來也是名列十大飆股中。