快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

聽新聞
0:00 / 0:00

今年誰最飆？這檔PCB大漲698%最強悍 南亞科、華邦電緊追

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股31日封關，權王台積電（2330）盤中衝達1,550元，寫歷史新高，大盤指數也創新高，封關日表現亮眼，統計截至12月30日全市場今年來的漲幅發現，德宏（5475）大漲698.36%， 漲幅領先，南亞科（2408）今年來則飆漲564.96%，居漲幅第二名，第三大漲幅則是華邦電（2344）的465.54%。

⭐2025總回顧

輝達（NVIDIA）預告Rubin CPX平台將於2026年底上市，與最新NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX平台的Vera CPU及Rubin GPU協同運作，法人看好，高階伺服器與GPU需求將持續推動銅箔基板（CCL）及高階PCB升級不變，法人分析，NVL144 CPX預計率先導入M9材料。

老牌PCB上游玻纖布廠德宏石英布 (Q布) 題材吸引市場關注，營運轉機想像空間大增下吸引買盤，股價也一路走高，日前一度衝達102元， 寫下新高紀錄，統計至30日，今年來漲幅高達698.36%，高居全市場冠軍；不過，31日則是下跌， 盤中跌幅逾3%，但全年仍是大漲近7倍。

記憶體股在漲價題材發酵下，股價也是節節升高，南亞科朝200元關卡挺進，統計至30日，今年來漲幅564.96%，居全市場第二大漲幅，31日一度衝達201元，寫歷史新高，但盤中翻黑。

華邦電股價同樣在漲價題材下飆升，統計截至30日，今年來漲幅465.54%，居全市場漲幅第三名，不過31日出現開高走低的表現，但盤中力守紅盤。

統計截至30日漲幅前十名個股中，還有尖點（8021）、凱崴（5498）、金居（8358）、沛爾生醫-創（6949）、華東（8110）、國精化（4722）、 勤誠（8210）等；多檔印刷電路板股今年來也是名列十大飆股中。

市場 南亞科

延伸閱讀

行情回來了？DDR4傳Q1合約價大漲5成 網質疑：利多新聞就是空

新兵好猛 仁大漲24%

不銹鋼價 新年度開紅盤 燁聯300系下月大漲5,000元、華新上調4,000元

三大法人逆勢買超26.8億元撐盤！信驊、群創領軍 台股封關前捍衛5日線

相關新聞

美光HBM補助點火！封測族群封關日續嗨 「這檔」年漲幅飆破300%

2025年台股封關演繹精彩創高秀！在大盤與台積電（2330）雙雙刷新歷史紀錄之際，封測族群也成為盤面最強助攻手之一。受惠...

今年誰最飆？這檔PCB大漲698%最強悍 南亞科、華邦電緊追

台股31日封關，權王台積電（2330）盤中衝達1,550元，寫歷史新高，大盤指數也創新高，封關日表現亮眼，統計截至12月...

封關日台積電衝1,550元新天價 市值破40兆大關

台股2025年封關日再寫新頁，晶圓代工龍頭台積電（2330）買盤湧入，31日盤中攻上1,550元新天價、上漲30元，漲幅...

台股創高封關秀！群創FOPLP量產點火族群、欣銓亮燈最吸睛

面板大廠群創（3481）憑藉扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，成功卡位低軌衛星與AI供應鏈，吸引國際大廠捧金洽談研發，...

展碁記憶體業務 熱轉

記憶體缺貨漲價持續，展碁國際（6776）跟著受惠。展碁代理三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見等國際記憶體品...

振樺電出貨 動能看增

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（30）日舉行法說會，振樺電因今年上半年美系AI晶片測試設備業務拉貨大幅超出預期，下半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。