封關日台積電衝1,550元新天價 市值破40兆大關

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台股2025年封關日再寫新頁，晶圓代工龍頭台積電（2330）買盤湧入，31日盤中攻上1,550元新天價、上漲30元，漲幅1.97%，市值突破40兆大關，並帶動加權指數向2萬9千點大關挺進，持續扮演加權指數攻堅主力。

⭐2025總回顧

市場解讀，台積電股價再創高，除年底作帳與權值股帶動效應外，焦點也落在先進製程進度。台積電近期在官網更新資訊，確認2奈米晶片已於本季正式進入量產，現階段生產重心在高雄Fab 22，並採用第一代奈米片（nanosheet）電晶體架構；相較3奈米N3E製程，2奈米在相同功耗下可提升10%至15%速度、或在相同性能下降低25%至30%功耗，電晶體密度也提升逾15%。

展望後市，市場也提前聚焦台積電明年1月中旬法說會前的行情溫度，資金在封關日持續回流權值主流，後續仍將緊盯AI需求動能、先進製程量產爬坡節奏與客戶拉貨展望。

