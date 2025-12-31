晶豪科再亮燈漲停 利基型DRAM續熱
利基型DRAM廠晶豪科（3006）31日再度成為盤面焦點，早盤開高後便直接亮燈漲停鎖在118元，上漲10.5元、漲幅9.77%，截至11:20成交量達4.32萬張，較昨量2.33萬張明顯放大，成交金額約50.64億元，追價力道強勁。
盤面解讀，近期資金聚焦記憶體供需緊俏與報價走勢題材，除AI帶動高階記憶體需求外，也帶動市場對「產能與資源往高附加價值產品傾斜」的想像，使得DDR3等利基型DRAM供給彈性更受關注，成為晶豪科股價連日強攻的重要推力。
