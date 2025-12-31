快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

晶豪科再亮燈漲停 利基型DRAM續熱

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

利基型DRAM廠晶豪科（3006）31日再度成為盤面焦點，早盤開高後便直接亮燈漲停鎖在118元，上漲10.5元、漲幅9.77%，截至11:20成交量達4.32萬張，較昨量2.33萬張明顯放大，成交金額約50.64億元，追價力道強勁。

⭐2025總回顧

盤面解讀，近期資金聚焦記憶體供需緊俏與報價走勢題材，除AI帶動高階記憶體需求外，也帶動市場對「產能與資源往高附加價值產品傾斜」的想像，使得DDR3等利基型DRAM供給彈性更受關注，成為晶豪科股價連日強攻的重要推力。

晶豪科 記憶體

延伸閱讀

記憶體指標股續強！台股早盤漲逾百點、再創歷史新高 台積電開平盤

半導體ETF 逆風飛翔

經部補助美光 三年47億 預計創造2萬個就業機會

展碁記憶體業務 熱轉

相關新聞

台股創高封關秀！群創FOPLP量產點火族群、欣銓亮燈最吸睛

面板大廠群創（3481）憑藉扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，成功卡位低軌衛星與AI供應鏈，吸引國際大廠捧金洽談研發，...

展碁記憶體業務 熱轉

記憶體缺貨漲價持續，展碁國際（6776）跟著受惠。展碁代理三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見等國際記憶體品...

振樺電出貨 動能看增

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（30）日舉行法說會，振樺電因今年上半年美系AI晶片測試設備業務拉貨大幅超出預期，下半年...

晶片、網通廠 搶6G先機

國際電信設備商愛立信預估，2025年底全球5G用戶數可望達29億，2031年突破64億，占全球三分之二；看好AI-RAN...

亞旭前進CES 秀通訊應用

華碩（2357）旗下網通設備與解決方案廠亞旭昨（30）日宣布，將在美國消費性電子展（CES 2026）推出新世代網路通訊...

華立取得錦德五成股權

半導體材料與設備通路商華立（3010）昨（30）日宣布，以5.61億元取得錦德氣體51%股權，包括關係企業華宏新技持股，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。