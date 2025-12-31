台股創高封關秀！群創FOPLP量產點火族群、欣銓亮燈最吸睛

面板大廠群創（3481）憑藉扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，成功卡位低軌衛星與AI供應鏈，吸引國際大廠捧金洽談研發，訂單能見度看好至明年上半年。在台股封關創高之際，群創領軍的FOPLP族群也成為31日盤面最強吸金亮點之一。

隨著川普政府推動「2028重返月球」計畫，SpaceX被賦予重任，帶動太空通訊商機爆發。群創利用FOPLP技術開發的關鍵射頻元件，已順利打入低軌衛星地端接收器供應鏈。董事長洪進揚透露，訂單來自「講出來大家都知道」的國際級大廠，目前產線滿載，能見度直達2026上半年。

市場更傳出，SpaceX射頻晶片主力供應商意法半導體（STMicro）主動上門，支付委託設計費（NRE）尋求技術開發合作。若雙方合作落實，群創將能參與意法半導體未來兩年翻倍的出貨商機，正式從傳統顯示器廠轉身為高階半導體封裝供應商。

洪進揚指出，群創跨足FOPLP具有先天優勢。首先，面板廠原有60%的設備可沿用，工程師轉型門檻低。更重要的是，在AI時代，單顆晶片需整合GPU、CPU與HBM，體積比過往大上六倍；若使用傳統12吋圓形晶圓封裝，會浪費大量邊角空間。「玻璃載體既便宜且方正，能極大化利用空間，這正是大面積封裝的最佳選擇。」

群創目前雖以Chip-first技術量產，但未來將進一步挑戰更先進的RDL（重布線）與TGV（玻璃穿孔）技術，目標直指更精密的高階AI運算市場。

此外，儘管研調機構TrendForce下修2026年全球筆電出貨量至年減5.4%，但群創與友達（2409）對明年展望依然樂觀。洪進揚預期首季將迎來「開門紅」，主因是電視需求表現優於預期。友達董事長彭双浪也看好，隨冬季奧運及世界盃登場，大尺寸電視換機潮將有效抵銷IT市場的疲軟，帶動面板價量齊揚。

在群創股價衝上17.75元、改寫2022年4月來新高帶動下，FOPLP 概念股隨之走強。欣銓（3264）強攻漲停，志聖（2467）、友威科（3580）、力成（6239）及頎邦（6147）等聯袂走揚。這股強勢多頭動能，助攻台積電（2330）與大盤在2025年封關日雙雙寫下歷史新高，為台股這場「科技轉型秀」增添精彩亮點。