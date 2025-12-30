晶片、網通廠 搶6G先機

國際電信設備商愛立信預估，2025年底全球5G用戶數可望達29億，2031年突破64億，占全球三分之二；看好AI-RAN將重塑智慧網路，並啟動6G標準化，預期2030年6G商用服務成真，2031年6G用戶數將達1.8億，台灣晶片及CPE網通廠商可望搶占6G優勢。

輝達日前宣布投資諾基亞，就是著眼AI-RAN以及6G技術，也讓全球關注AI-RAN趨勢。愛立信早有布局，台灣產官學界更是積極參與，資策會、工研院外，聯發科（2454）及光寶已加入AI-RAN聯盟，且布局技術與產品。

愛立信看好台灣有半導體產業鏈、且具備用戶端設備（CPE）及手機關鍵零組件優勢，可望搶占6G商機。

愛立信報告指出，2025年全球FWA出貨量約3,500萬個，2026年持續成長。法人表示，台灣網通廠商啓碁、智易、中磊、明泰、正文等積極搶進FWA需求，未來也可望著眼6G商機，聯發科近年技術進展進逼高通，未來6G競爭力可期。

愛立信昨（30）日舉行《愛立信行動趨勢報告》記者會。愛立信認為，6G網路為AI原生，預估2031年先進國家多數電信商已推出6G服務，預測2031年底全球6G用戶數將達1.8億，美國、中國大陸、日本和南韓等地率先部署6G商用服務的市場。

愛立信認為，6G、AI和雲端運算將重新定義服務能力，6G預計採用獨立組網（SA）為唯一架構。全球已有79家電信商部署商用5G獨立組網，其中70%已透過網路切片提供差異化服務。

南韓政府已明令業者2026年底前全部導入獨立組網。台灣愛立信總經理周大企認為，未來有三大重點，包含AI、網路及雲端。

AI原生網路是獨立（SA）精神，台灣電信業者還沒全面推出商用SA，但已在特定領域（如直播娛樂賽事）測試差異化連接服務，可望未來一至二年推出商用5G SA服務。

愛立信指出，調查發現，導入AI-RAN電信商可提升10%的頻譜效率、20%的用戶傳輸量，以及33%的能源效率優化，可支援多元AI應用場景，包含AR與VR智慧終端裝置、自動化機器人與即時影像分析等，為6G時代奠定智慧化轉型基礎。