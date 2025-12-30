快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

聽新聞
0:00 / 0:00

亞旭前進CES 秀通訊應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

華碩（2357）旗下網通設備與解決方案廠亞旭昨（30）日宣布，將在美國消費性電子展（CES 2026）推出新世代網路通訊解決方案，搶進AIoT、機器人自動化及高速網路應用領域。

⭐2025總回顧

CES 2026將於明年1月6日登場，亞旭表示，5G專網端對端應用、5G FWA CPE、5G小型基地台、Wi-Fi 7／8超高速無線設備，以及DOCSIS 4.0 Cable Modem等新世代網路通訊解決方案，並聚焦5G專網、5G mmWave Dongle與光纖無線雙備援路由器。

亞旭指出，針對智慧農場、工廠等大型場域的多元需求，提供完整的5G專網端對端解決方案，透過5G專網的部署，可讓自動化設備、無人機與AI機器人等應用可即時互通，實現精準的控制與高效率運作，進一步優化營運流程、降低整體成本，並提升生產效能。

「零中斷」也成為網路聯網關鍵，亞旭指出，旗下XGSPON Tri-Band Wi-Fi 7／8 Gateway整合固定光纖與行動無線網路，具備「零中斷」的連線保障，當主要連線發生異常時，系統可即時切換至備援連線，加上支援WiFi 7及未來WiFi 8技術，可因應家庭與企業超高解析影音串流、雲端應用與大量數據傳輸等情境，對速度與穩定性的高度需求。

針對機器人需求，亞旭表示，5G NR mmWave Dongle可提供毫秒級反應時間與超高速資料傳輸效能，適用於需要即時互動的場景，例如確保機器人能迅速接收複雜指令、支援無人機低空區域精準操作，以及提供雲端遊戲或XR應用最流暢的沉浸式體驗。

5G 機器人 無人機

延伸閱讀

怡利電11.6億元收購統亞電子全數股權 跨足無人機

加百裕明年非3C營收占比拚過半 BBU無人機動能強

奇景光電攜手友達前進CES 搶攻AR眼鏡市場

水湳中央公園跨年晚會 警維安升級「D＋1」行李箱、無人機是禁品

相關新聞

展碁記憶體業務 熱轉

記憶體缺貨漲價持續，展碁國際（6776）跟著受惠。展碁代理三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見等國際記憶體品...

振樺電出貨 動能看增

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（30）日舉行法說會，振樺電因今年上半年美系AI晶片測試設備業務拉貨大幅超出預期，下半年...

晶片、網通廠 搶6G先機

國際電信設備商愛立信預估，2025年底全球5G用戶數可望達29億，2031年突破64億，占全球三分之二；看好AI-RAN...

亞旭前進CES 秀通訊應用

華碩（2357）旗下網通設備與解決方案廠亞旭昨（30）日宣布，將在美國消費性電子展（CES 2026）推出新世代網路通訊...

華立取得錦德五成股權

半導體材料與設備通路商華立（3010）昨（30）日宣布，以5.61億元取得錦德氣體51%股權，包括關係企業華宏新技持股，...

記憶體族群點火！南亞科走高 華邦電、威剛逼近漲停

台股30日盤中記憶體族群火力全開，資金明顯回流DRAM與模組相關個股，帶動南亞科（2408）、威剛（3260）、華邦電（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。