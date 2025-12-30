亞旭前進CES 秀通訊應用

華碩（2357）旗下網通設備與解決方案廠亞旭昨（30）日宣布，將在美國消費性電子展（CES 2026）推出新世代網路通訊解決方案，搶進AIoT、機器人自動化及高速網路應用領域。

CES 2026將於明年1月6日登場，亞旭表示，5G專網端對端應用、5G FWA CPE、5G小型基地台、Wi-Fi 7／8超高速無線設備，以及DOCSIS 4.0 Cable Modem等新世代網路通訊解決方案，並聚焦5G專網、5G mmWave Dongle與光纖無線雙備援路由器。

亞旭指出，針對智慧農場、工廠等大型場域的多元需求，提供完整的5G專網端對端解決方案，透過5G專網的部署，可讓自動化設備、無人機與AI機器人等應用可即時互通，實現精準的控制與高效率運作，進一步優化營運流程、降低整體成本，並提升生產效能。

「零中斷」也成為網路聯網關鍵，亞旭指出，旗下XGSPON Tri-Band Wi-Fi 7／8 Gateway整合固定光纖與行動無線網路，具備「零中斷」的連線保障，當主要連線發生異常時，系統可即時切換至備援連線，加上支援WiFi 7及未來WiFi 8技術，可因應家庭與企業超高解析影音串流、雲端應用與大量數據傳輸等情境，對速度與穩定性的高度需求。

針對機器人需求，亞旭表示，5G NR mmWave Dongle可提供毫秒級反應時間與超高速資料傳輸效能，適用於需要即時互動的場景，例如確保機器人能迅速接收複雜指令、支援無人機低空區域精準操作，以及提供雲端遊戲或XR應用最流暢的沉浸式體驗。