振樺電出貨 動能看增

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（30）日舉行法說會，振樺電因今年上半年美系AI晶片測試設備業務拉貨大幅超出預期，下半年動能已回歸正常，不過，由於AI晶片測試設備業務第4季已落底，公司預估明年首季出貨動能可望回溫，營收表現將優於本季。

振樺電旗下瑞傳因出貨美系半導體大廠的AI測試設備，隨著AI換代需求出籠，加上客戶因應美國關稅，希望提前至上半年出貨，帶動今年上半年營運強勁成長，但也導致下半年業績動能趨緩。

振樺電今年前11月營收170.8億元，是同期新高，年增42.4%；累計今年前三季稅後純益17.03億元，年增1.6倍，每股純益15.84元。

展望後市，振樺電表示，第4季瑞傳的AI測試設備機台出貨狀況落底，預估明年首季營收可望回升。

針對美系半導體大廠明年新世代AI測試設備機台貢獻時間，振樺電說，客戶現有產品的出貨需求持續穩定，至於何時量產新世代產品，要視客戶的安排。

振樺電指出，今年上半年營收遠超過下半年，預期明年可望恢復正常，上、下半年呈現四比六。其中，半導體AI測試設備仍將延續動能，公司對未來成長性的評估，長期目標維持「每兩年營收移動平均成長」作為努力方向。

此外，針對記憶體缺貨漲價的影響，振樺電指出，對品牌商振樺電而言，會定期修訂報價並跟客戶充分溝通，採購單位也因應相關缺貨有提早因應，成本上幾乎都可以轉嫁給客戶，整體對毛利率影響相當有限。

至於旗下瑞傳IPO進程，振樺電表示，內部還在討論，按照瑞傳目前的現狀是隨時可以推動，但仍需要綜合評估各方面的效益，因此還沒有確切時間表。

在與宏碁合作部分，振樺電指出，KIOSK在歐洲已跟宏碁的子公司合作，針對南美市場，雙方評估透過其通路擴展POS相關產品銷售與售後服務，目前都在評估中。