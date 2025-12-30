快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

聽新聞
0:00 / 0:00

振樺電出貨 動能看增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
振樺電董事長郭劍成。聯合報系資料照
振樺電董事長郭劍成。聯合報系資料照

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（30）日舉行法說會，振樺電因今年上半年美系AI晶片測試設備業務拉貨大幅超出預期，下半年動能已回歸正常，不過，由於AI晶片測試設備業務第4季已落底，公司預估明年首季出貨動能可望回溫，營收表現將優於本季。

⭐2025總回顧

振樺電旗下瑞傳因出貨美系半導體大廠的AI測試設備，隨著AI換代需求出籠，加上客戶因應美國關稅，希望提前至上半年出貨，帶動今年上半年營運強勁成長，但也導致下半年業績動能趨緩。

振樺電今年前11月營收170.8億元，是同期新高，年增42.4%；累計今年前三季稅後純益17.03億元，年增1.6倍，每股純益15.84元。

展望後市，振樺電表示，第4季瑞傳的AI測試設備機台出貨狀況落底，預估明年首季營收可望回升。

針對美系半導體大廠明年新世代AI測試設備機台貢獻時間，振樺電說，客戶現有產品的出貨需求持續穩定，至於何時量產新世代產品，要視客戶的安排。

振樺電指出，今年上半年營收遠超過下半年，預期明年可望恢復正常，上、下半年呈現四比六。其中，半導體AI測試設備仍將延續動能，公司對未來成長性的評估，長期目標維持「每兩年營收移動平均成長」作為努力方向。

此外，針對記憶體缺貨漲價的影響，振樺電指出，對品牌商振樺電而言，會定期修訂報價並跟客戶充分溝通，採購單位也因應相關缺貨有提早因應，成本上幾乎都可以轉嫁給客戶，整體對毛利率影響相當有限。

至於旗下瑞傳IPO進程，振樺電表示，內部還在討論，按照瑞傳目前的現狀是隨時可以推動，但仍需要綜合評估各方面的效益，因此還沒有確切時間表。

在與宏碁合作部分，振樺電指出，KIOSK在歐洲已跟宏碁的子公司合作，針對南美市場，雙方評估透過其通路擴展POS相關產品銷售與售後服務，目前都在評估中。

振樺電 AI

延伸閱讀

台北車展／今年車展最強新車陣容 寶嘉聯合祭出4大品牌、9 輛全新車款

遭指人臉辨識設備用中國零件 研勤：關鍵零件皆採台廠

AI儲存需求助攻下 鎧俠股價稱冠全球 2026年也將安度市場驚濤駭浪

三星大陸廠引進晶片製造設備 傳再獲美方鬆綁一年

相關新聞

展碁記憶體業務 熱轉

記憶體缺貨漲價持續，展碁國際（6776）跟著受惠。展碁代理三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見等國際記憶體品...

振樺電出貨 動能看增

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（30）日舉行法說會，振樺電因今年上半年美系AI晶片測試設備業務拉貨大幅超出預期，下半年...

晶片、網通廠 搶6G先機

國際電信設備商愛立信預估，2025年底全球5G用戶數可望達29億，2031年突破64億，占全球三分之二；看好AI-RAN...

亞旭前進CES 秀通訊應用

華碩（2357）旗下網通設備與解決方案廠亞旭昨（30）日宣布，將在美國消費性電子展（CES 2026）推出新世代網路通訊...

華立取得錦德五成股權

半導體材料與設備通路商華立（3010）昨（30）日宣布，以5.61億元取得錦德氣體51%股權，包括關係企業華宏新技持股，...

記憶體族群點火！南亞科走高 華邦電、威剛逼近漲停

台股30日盤中記憶體族群火力全開，資金明顯回流DRAM與模組相關個股，帶動南亞科（2408）、威剛（3260）、華邦電（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。