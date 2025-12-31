展碁記憶體業務 熱轉

記憶體缺貨漲價持續，展碁國際（6776）跟著受惠。展碁代理三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見等國際記憶體品牌在台銷售業務，記憶體持續漲價，相關業務已占展碁近一成營收，且獲利同步上揚。

展望2026年，展碁預期記憶體相關業務持續成長，積極擴大供給面，與青雲合作，跨至美光（Micron）記憶體代理業務，同時與長江存儲的代理商星睿奇合作，相關合作案將陸續發酵。

整體來看，展碁總經理林佳璋樂觀看待2026年營運，預期將有雙位數增長；法人預估，展碁2026全年營收有望挑戰350億大關新高紀錄。

林佳璋分析，記憶體漲價趨勢不變，展碁積極與原廠協調優先供貨配額，確保關鍵產品供應穩定。記憶體呈現供不應求，本季市場需求強勁，預期相關業務持續成長。