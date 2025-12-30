晶豪科再亮燈漲停 記憶體供給吃緊外溢 利基型DDR3行情續熱

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

記憶體多頭火力延燒，族群再度成為資金焦點。利基型DRAM廠晶豪科（3006）29日因獲利了結回檔後，30日再度強勢亮燈漲停至107.5元，盤中漲幅9.58%，成交量逾2.3萬張。

盤面解讀，這波記憶體走強雖然由AI伺服器帶動的高階需求領軍，但對晶豪科這類以DDR3等利基型產品為主的公司而言，關鍵在於「供給端被擠壓」。AI熱潮推升整體記憶體需求，且供應吃緊已成為新一輪供應鏈壓力來源；研調機構也預期不僅先進產品，連同舊世代（legacy）記憶體價格也在上行，反映市場供需偏緊態勢延續。

而這種「高階吃緊」之所以會傳導到DDR3，主要是大廠產能與資源更優先投向AI相關的高附加價值產品，導致車用、工控、網通等長生命週期應用所需的舊規格供給彈性變小。彭博報導亦提到，多家科技公司已示警記憶體供應吃緊；當主要晶片商把重心放在AI客戶時，其他終端（含車用、消費電子）也面臨價格與供應壓力。

在此背景下，DDR3等利基型DRAM更容易出現「量不夠、價更硬」的市場結構，成為資金今天追捧晶豪科的重要想像空間。此外，AI記憶體的重要性升高也讓供應鏈「戰略敏感度」提升。南韓檢方近日就先進DRAM製程技術外流案起訴多人，並點出相關技術被認為有助中方推進HBM等AI關鍵記憶體，凸顯記憶體供應與技術競逐已成各國高度關注焦點。

在供需緊俏與題材共振下，晶豪科今天再度亮燈，資金追價力道明顯；後續市場將持續緊盯記憶體報價與交期變化，特別是大廠產能配置是否持續偏向AI高階產品，若「高階優先」格局不變，利基型DRAM的緊俏與價格支撐也有望延續。

記憶體 AI 晶豪科

