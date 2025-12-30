記憶體族群點火！南亞科走高 華邦電、威剛逼近漲停

台股30日盤中記憶體族群火力全開，資金明顯回流DRAM與模組相關個股，帶動南亞科（2408）、威剛（3260）、華邦電（2344）同步上漲，呈現「價漲量增」的強勢盤面，記憶體好棒棒氛圍濃厚。

以DRAM指標股南亞科來看，午盤報196.5元，上漲8元、漲幅4.24%，盤中最高一度攻上200元，成交量逾11萬張，較昨量7.2萬張明顯放大，資金追價意願升溫。

模組廠威剛盤中走勢震盪墊高，午盤來到260元、上漲19元、漲幅7.88%，成交量3.3萬張，維持穩健量能。

記憶體IC設計與利基型產品題材的華邦電更是急拉，午盤83.8元、大漲6.9元、漲幅8.97%，盤中高點達84.4元，成交量放大至367,047張，遠高於昨量165,822張，成為族群最吸睛焦點。

市場解讀，近期盤面資金持續尋找具題材與能見度的族群，記憶體相關個股在報價走勢、需求回補與供給端想像等利多帶動下，買盤集中點火，帶動族群同步轉強；若後續量能延續、指標股守住當日均價與整理區，短線仍有機會維持強勢輪動格局。