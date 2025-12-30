快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

記憶體族群點火！南亞科走高 華邦電、威剛逼近漲停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股30日盤中記憶體族群火力全開，資金明顯回流DRAM與模組相關個股，帶動南亞科（2408）、威剛（3260）、華邦電（2344）同步上漲，呈現「價漲量增」的強勢盤面，記憶體好棒棒氛圍濃厚。

⭐2025總回顧

以DRAM指標股南亞科來看，午盤報196.5元，上漲8元、漲幅4.24%，盤中最高一度攻上200元，成交量逾11萬張，較昨量7.2萬張明顯放大，資金追價意願升溫。

模組廠威剛盤中走勢震盪墊高，午盤來到260元、上漲19元、漲幅7.88%，成交量3.3萬張，維持穩健量能。

記憶體IC設計與利基型產品題材的華邦電更是急拉，午盤83.8元、大漲6.9元、漲幅8.97%，盤中高點達84.4元，成交量放大至367,047張，遠高於昨量165,822張，成為族群最吸睛焦點。

市場解讀，近期盤面資金持續尋找具題材與能見度的族群，記憶體相關個股在報價走勢、需求回補與供給端想像等利多帶動下，買盤集中點火，帶動族群同步轉強；若後續量能延續、指標股守住當日均價與整理區，短線仍有機會維持強勢輪動格局。

記憶體 南亞科

延伸閱讀

威剛進擊低碳智慧物流

記憶體景氣超級循環的領頭羊─南亞科

最牛一輪／威剛風光 中信57鍍金

傳三星長約「只准買不准退」！記憶體族群平安夜開飆 華邦電量價稱王

相關新聞

記憶體族群點火！南亞科走高 華邦電、威剛逼近漲停

台股30日盤中記憶體族群火力全開，資金明顯回流DRAM與模組相關個股，帶動南亞科（2408）、威剛（3260）、華邦電（...

台股下跌也不怕！光焱科技飆漲停 領軍矽光子 光聖、華星光齊漲

光電子晶片（PIC）檢測大廠光焱科技30日以463元開高後衝上漲停502元鎖死，創歷史新高價，也成為矽光股的領漲指標，光...

晶豪科11月每股賺0.92元

利基型記憶體廠晶豪科（3006）近期股價波動，昨（29）日依照主管機關規定公布最新自結數。11月合併營收14.01億元，...

友達處分陸資產 進帳8.4億

面板大廠友達（2409）昨（29）日代子公司景智電子（廈門）有限公司發布補充公告，說明處分不動產進度。友達表示，該交易已...

智原小金雞 雅特力明年1月上櫃

智原孕育小金雞，旗下微控制器（MCU）廠雅特力-KY（6907）預計明年元月下旬掛牌上櫃。智原總經理暨雅特力董事長王國雍...

智原業績看升

智原（3035）喜迎小金雞雅特力將邁向資本市場之際，明年業績也持續看增。智原總經理王國雍昨（29）日表示，扣除今年一次性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。