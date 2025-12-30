聽新聞
台股下跌也不怕！光焱科技飆漲停 領軍矽光子 光聖、華星光齊漲
光電子晶片（PIC）檢測大廠光焱科技30日以463元開高後衝上漲停502元鎖死，創歷史新高價，也成為矽光股的領漲指標，光聖（6442）、華星光（4979）、矽格（6257）、惠特（6706）等盤中漲幅逾半根停板，穎崴（6515）也大漲。
⭐2025總回顧
光焱科技主要提供CIS晶片、光達（LiDar）用二極體、矽光子等應用領域的高性能檢測技術，受惠全球科技創新與市場需求激增推動，科研與感測器市場展現強勁成長動能，成為半導體與高科技產業重要支柱，尤其矽光子題材熱潮更帶動股價表現。
光焱表示，在AI帶動下，矽光子與共同封裝光學（CPO）加速成形，相關專案已在晶圓代工大廠與IC設計客戶端驗證，預期CPO業務有望自2026年起明顯加溫，光焱已推出矽光子晶片檢測平台NightJar，鎖定CPO量產前晶圓級光學檢測缺口。
光焱11月營收4,769萬元，月增58.64%、年增36.44%，為歷年次高，累計前11月營收3.05億元，年減12%；日前公布10月歸屬母公司業主淨利為601萬元，年增63.7%，每股純益0.43元；光焱日前舉行業績發表會，預期本季營收表現可同時呈現季增與年增，且毛利率可望維持在60%以上。
光焱早盤以463元開出，股價衝上漲停502元鎖死，創歷史新光，成為矽光子股的領頭羊，光聖開低走高翻紅，早盤以1,275元開出，股價翻紅拉升，一度衝達1,395元，盤中漲幅逾7%。
華星光也是開低走高盤中翻紅的走勢，一度拉升至318元，盤中漲幅近5%；矽格及惠特盤中也上漲逾半根停板；穎崴、精測（6510）也是上漲表現。
