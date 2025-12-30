華邦電、南亞科買氣旺 這幾檔記憶體股更直飆漲停

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股30日開低，記憶體股成為盤面上抗跌指標，華邦電（2344）、南亞科（2408）爆量上漲之外，晶豪科（3006）、宇瞻（8271）、凌航更是漲停鎖死的強勢，另外，創見（2451）及品安（8088）盤中也觸及漲停；南亞科一度衝達200元，寫歷史新高。

晶豪科主力產品為SDRAM與DDR2／DDR3／DDR4等DRAM，其中DDR2與DDR3合計約占營收45%，DDR4占比約5%，營收結構以合約價為主（約7成）、現貨價約3成，有助平抑價格波動；晶豪科11月合併營收14.01億元，月增13.45%，年增45.38%；累計今年前11月營收124.04億元，年減0.29%，營收從谷底翻揚。

記憶體模組廠凌航統計，目前DDR4與DDR5營收比重約各半，隨著客戶陸續升級成DDR5，看好2026年DDR5營收占比可望提升至70%；凌航近年積極切入AI伺服器、AI邊緣運算與工控等高階應用，相關專案明年起放量。

記憶體模組大廠創見在12月初傳出對客戶發出通知信，內容指出由於兩大主要儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商三星、晟碟（SanDisk）通知供應量銳減，不僅造成報價瞬間暴漲50%至100%，且未來二至三周供應也將明顯減少，預估至少持續三到五個月，創見將提高報價因應；不過當時創見並未回應客戶通知信相關消息。

美國記憶體大廠美光在12月4日宣布將全面退出消費性記憶體品牌業務，旗下主攻一般消費者市場的「Crucial」品牌，包括DRAM與固態硬碟（SSD）等產品，將在2026年2月後退出市場，未來將專攻AI資料中心等企業級先進記憶體市場；業界認為，美光的記憶體模組市占將被威剛（3260）、宇瞻（8271）、十銓（4967）、創見等台廠瓜分。

台股在29日創高後，30日則是開低，大盤指數一度下滑至28,553.64點，下跌257.25點，盤中跌逾百點，各類股下跌居多，電子股中記憶體股逆勢抗跌，成為盤面上多頭指標，華邦電爆量上漲，一度拉升至84.4元，逼近漲停84.5元，盤中漲幅逾9%，成交量逾32.8萬張，居盤中個股成交量第二名，但居成交值第一名。

南亞科開高後一度衝達200元，寫歷史新高，盤中漲幅逾4%，成交量逾9.6萬張，成交值則僅次於華邦電；宇瞻也衝上漲停108.5元鎖死；晶豪科以105元開高後走高衝上漲停107.5元鎖死，排隊買單超過8,200張；凌航也衝上漲停84.8元鎖死。

創見開低走高，一度衝達漲停201.5元，其後打開，盤中漲幅逾7%；品安也一度衝達漲停47.65元，盤中漲幅逾7%；另外，廣穎（4973）盤中上漲逾6%；威剛漲幅逾5%。

記憶體模組 漲停

