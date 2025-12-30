主動群益科技創新00992A 掛牌首日衝大量逆勢上漲

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

主動群益科技創新（00992A）12月30日正式掛牌上市，最高衝到10.38元，到11時仍上漲0.88%，優於台股同期間0.46%的跌幅，累計交易張數達18萬張，高居ETF第一。

00992A為群益投信所發行，是目前唯一一檔以創新科技為投資主題的主動式台股ETF，也是群益投信繼00982A之後第二檔主動式ETF，於12月16日成立。群益投信官網顯示，00992A規模為83.4億元。

依據群益投信官網，00992A目前總持股為41檔，前十大持股及權重依序為台積電（2330）8.54%、奇鋐（3017）6.07%、台光電（2383）5.34%、群聯（8299）4.8%、台達電（2308）4.76%、貿聯-KY（3665）4.53%、智邦（2345）4.34%、旺矽（6223）3.95%、川湖（2059）3.79%、緯穎（6669）3.54%。

00992A經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，更應該主動選股掌握先機。人工智慧（AI）伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是2026年仍將持續發酵的重要推力。

陳朝政表示，每年歲末年初作帳行情與資金進場帶動台股偏多，加上近年科技主題年初常有題材發揮，此時點布局有望同步卡位資金行情與產業動能。統計台股歷史資料，股市在第1季上漲幅度領先其他季，台股長線多頭的看法不變，操作上建議可逢低分批布局。

CMoney統計顯示，2000年來歷年第1季台灣加權指數的勝率近八成，平均漲幅4.3%，電子指數漲幅5.5%更勝大盤。

