能率集團轉投資鑫蘊林科 喜獲AI巨頭輝達入股

台灣首家永續型創投能率亞洲（7777）30日正式宣布轉投資台灣AI影像軟體公司鑫蘊林科（Linker Vision）已成功完成3,500萬美元A輪募資，且本輪募資不僅由能率集團（Abico 集團）領投，投資人還包含美國AI巨擎輝達（Nvidia）及台灣其他金融機構等相關企業。據了解，扮演領導角色的能率集團此次投資約占整個A輪投資額約一半的資金，而Nvidia此次則並沒有對外公布投資相關的金額。

另外，市場傳出Linker Vision不排除在台灣證券交易所創新板掛牌上市，公司目前不予回應，但如果屬實、這將是Nvidia投資之台灣公司在台股票上市的先例。

Linker Vision的平台致力於推動智慧城市與智慧空間的AI基礎建設大規模部署，且包含工業AI、企業AI、Telco AI、人形機器人及自主服務等領域。此次的策略性投資合作，進一步強化Linker Vision在全球引領下一波AI創新浪潮的願景。由於輝達看好Linker Vision 在smart city整體軟體運用解決方案，Nvidia此次投資Linker Vision主要是希望藉由在台灣軟體實力一起拓展國際市場。另外Linker Vision也將運用輝達Jetson Thor解決方案於人形機器人打造優化機器人大腦，使機器人未來將更聰明。

據悉，能率亞洲將協助串連鑫蘊林科與Agility Robotics的合作，運用輝達（Nvidia）為物理AI和人形機器人設計的運算平台Jetson AGX Thor，讓鑫蘊林科開發能讓機器人能在邊緣端運行大型生成式AI模型，實現複雜的感知、決策與學習能力，開啟通用機器人新時代。

能率亞洲在2025年末的投資布局中，隨著Nvidia對鑫蘊林科的策略性投資，能率亞洲在「AI×機器人生態圈」之布局中，由硬體的機器人載體往上延伸至軟體應用，成功卡位「實體AI」。鑫蘊林科的技術讓光學攝影機不再只是執行程式碼，而是能透過「觀察」環境進行自主決策，此技術已成功應用於高雄智慧城市計畫，並正攜手Nvidia輸出至全球。