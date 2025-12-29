快訊

全民權證／群創 選逾三個月

經濟日報／ 記者魏興中整理

群創（3481）營運報喜，在傳出拿下低軌衛星龍頭SpaceX射頻（RF）晶片元件封裝訂單的利多激勵下，昨（29）日股價開高強鎖漲停，成交量爆出37萬張大量、居上市櫃第一。

川普政府力推「2028年前重返月球」計畫，引爆更多的太空應用商機，SpaceX將被川普賦予重任。而群創除明年面板本業價量齊揚外，轉型跨入半導體扇出型面板級封裝（FOPLP）也傳出捷報，激勵股價強勢表態。

隨利多消息釋出，群創昨日股價在市場買盤的大舉推升下，亮燈強鎖漲停，一舉越過季線反壓。權證發行商建議，可挑選價外20%至價內10%、距到期日超過90天的相關認購權證布局。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

