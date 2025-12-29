快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

美時、南亞 四檔熱轉

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

台股再創歷史新高，在高檔之際，觀察到除科技族群外，仍有資金轉入傳產股，美時（1795）、南亞（1303）等昨（29）日股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

⭐2025總回顧

美時亞洲市場維持強勁動能，成熟市場如台灣與南韓也保持穩健表現。該公司今年前三季合併營收142.48億元，年增1%，2025年至今向全球遞交62項藥證申請，獲得67項市場核准，成功上市127項品項。

美時今年來營運表現穩健，符合預期，反映美國血癌藥Lenalidomide銷售高峰遞延至第4季。法人指出，展望後市，美時2026年併購Alvogen US後，營運規模立即大幅增加，更強化美時在美國市場的布局，不僅銷售及研發產品線更多元，也掌握美國銷售通路及在地生產基地，未來在自主產品開發及授權合作上更具彈性，將專注於505（b）2 新藥、困難學名藥開發。

南亞第3季營運受惠於高階電子材料在AI需求擴張；第4季消費性電子下游庫存尚待去化，中高階電子材料需求仍佳，CCL及玻纖布報價皆有調漲、塑膠加工產品銷量有望改善。

法人指出，南亞與日東紡策略合作共同製造特殊玻纖布，合作內容包括日東紡將玻纖布中的織布製成外包給南亞，預計至2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，有20%由南亞代工。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外10%以內、逾90天的商品介入。

美時 市場 南亞

延伸閱讀

南亞、華城 搶電力商機

南亞聯手華城電機 布局美國電力基礎建設市場

南亞、台光電 四檔耀眼

南亞擴大布局再生醫療

相關新聞

期貨資訊觀測站 升級

期貨交易資訊觀測站（Info Hub）自去年12月推行以來，以視覺化圖表與直觀介面廣受好評，累計使用人次已突破9萬大關。...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

今年以來國際金價飆漲，成為投資圈焦點，投資人也可利用黃金期貨契約（GDF）與台幣黃金期貨契約（TGF），靈活調整多空部位...

期貨商論壇／00878期 中性偏多

國泰永續高股息ETF（00878）期貨在近期盤勢中逐步展現出不同於以往的行情性格，若單純以防禦型或配息工具來理解，已明顯...

台積電、鴻海 押注100天

台股昨（29）日在AI權值股台積電（2330）、鴻海（2317）等領軍帶動下，指數再創歷史新高。其中台積電由於受到三大法...

美時、南亞 四檔熱轉

台股再創歷史新高，在高檔之際，觀察到除科技族群外，仍有資金轉入傳產股，美時（1795）、南亞（1303）等昨（29）日股...

全民權證／群創 選逾三個月

群創（3481）營運報喜，在傳出拿下低軌衛星龍頭SpaceX射頻（RF）晶片元件封裝訂單的利多激勵下，昨（29）日股價開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。