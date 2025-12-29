台積電、鴻海 押注100天

台股昨（29）日在AI權值股台積電（2330）、鴻海（2317）等領軍帶動下，指數再創歷史新高。其中台積電由於受到三大法人及市場主力等買盤齊步點火，股價開高收最高1,530元，改寫歷史新猷，躍居市場熱議焦點。

由於市場普遍對於明(2026)年半導體產業正向樂觀，特別是在AI需求持續暢旺的帶動下，台積電將成為最大受惠者，因此不論內外資都對該公司抱持積極的看法，包括Aletheia資本等目標價都超過2,000元水準。

不過事實上，本土法人指出，與2023至2025年的成長因素不同，AI將不再是明年台積電唯一的成長動能，非AI應用在2奈米製程的導入也將顯著成長，使得2026年年底2奈米製程產能將倍增至8~10萬片，成為推升營運成長的新關鍵。

鴻海方面，法人表示，2026年台灣下游組裝廠、品牌廠、零組件廠成長動能在於高單價AI伺服器出貨，將顯著貢獻高產值。而鴻海為GB系列、VR系列AI伺服器機櫃主要供應商，有利優先取得未來更多供應AI基礎建設的商機。

內外資對於鴻海幾乎全數看好，均給予「買進」或「優於大盤」的正向評級，目標價則以高盛證券的400元最高，特別是日前鴻華先進收購納智捷全數股權後，高盛認為將有助鴻海由代工延伸至品牌銷售端，具高度戰略意義。

權證發行商建議，看好台積電、鴻海表現的投資人，可挑選價內外15%內、剩餘天數超過100天的相關認購權證進行布局。