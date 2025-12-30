豐興開平盤 等待轉機
豐興（2015）昨（29）日開盤，廢鋼、鋼筋、型鋼全部平盤，以因應當前建築用鋼買氣低迷的困境。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情變動不大。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼報價持平為每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼本周無報價，澳洲鐵礦砂由每公噸105.5美元小跌至105.35美元。
上市鋼廠主管說，目前廢鋼等原料面有支撐，但成品鋼筋與型鋼持續處於橫向整理，「恐怕還要多一點耐心」。
以土耳其進口廢鋼為例，近期合約報價維持在相對高檔區間，市場普遍認為廢鋼行情有支撐。如此一來，凸顯電爐廠的成本底部被墊高，價格戰就算打得再兇，也很難一路殺到底，否則將面臨流血銷售。
上市鋼廠主管表示，國際鋼筋走向進到區間盤整，商情顯示FOB報價多落在每公噸約555美元至570美元，並未出現趨勢性上攻。很明顯陷入成品漲不動的盤勢，樂觀看有築底的效能。
