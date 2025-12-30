迎接馬年 證交所推春聯、紅包袋

隨著2025年進入倒數尾聲，臺灣證券交易所提前賀歲，製作以「福馬」為主題的春節紅包袋、吉祥賀卡及春聯，向投資人與民眾傳遞新年祝福與節慶喜氣。

展望新的一年，證交所表示，將持續精進各項服務，並秉持「攜手同行・邁向未來」的精神，與市場各界共同推動資本市場穩健發展，為投資大眾創造更豐碩的成果。

證交所推出的2026年馬年紅包袋採用橫式設計，整體風格典雅大方，袋面運用局部上光工藝呈現證交所LOGO，展現細緻光澤層次；中央福馬意象以俐落線條描繪，並搭配質感霧金燙印，象徵奔騰向前的動能，寓意新年吉祥富貴、好運不斷。紅包袋內附的吉祥賀卡，延續證交所多年來貼附「一元復始、富貴圓滿」一元硬幣的特色傳統，傳遞平安順遂的祝福；這次更升級為可拆式立牌設計，投資人可將福馬意象立於桌面或玄關，不僅增添節慶氛圍，也兼具收藏與展示價值，象徵一整年的好運相隨。

此外，證交所特別邀請書法家李郁周親筆揮毫「驊騮運利」春聯，筆勢奔放穩健，將駿馬昂首奔馳的氣韻融入字裡行間，寓意新的一年如駿馬奔騰、運帶財來，象徵財運與事業運雙雙到位，也寄寓證交所在新的一年引領臺灣資本市場飛躍前行、更創榮景的期許。

值此歲末年終之際，證交所透過紅包袋、春聯，結合文化美感與祝福寓意，陪伴民眾迎接2026年。