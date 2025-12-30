路易莎咖啡將開逾600店
迎接品牌即將邁入20周年，路易莎（2758）持續擴大餐飲版圖，昨（29）日正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，全集團門市數將由今年底約580家，明年成長至650家，其中路易莎咖啡門市將正式突破600店關卡。
⭐2025總回顧
路易莎董事長黃銘賢表示，「白霧時光」將成為集團第二個連鎖咖啡品牌，明年預計展店八家；主力品牌路易莎咖啡明年則規劃再開40至50家門市，加上青焰炭火熟成牛排、健身房等品牌同步擴張。黃銘賢指出，路易莎今年營收可望突破30億元，隨著各品牌全力展店，明年整體營收目標成長45%至50%，上看45億元，並不排除在條件成熟下啟動併購計畫，補齊集團版圖。
