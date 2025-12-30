全宇看旺保健食品事業
生物複合肥大廠全宇生技-KY（4148）董事長彭士豪昨（29）日表示，旗下肥料、健康醫療、循環經濟三大業務成長穩定，在ESG趨勢發酵下，核心事業複合肥料需求看升；預估明年保健食品事業也將迎來雙位數成長。
全宇生技昨日舉行法人說明會，由董事長彭士豪主持。彭士豪表示，在ESG浪潮推動下，主要市場馬來西亞對於綠色肥料及病害防治的需求將持續成長，為主力產品生化複合肥挹注動能，客戶需求看升，明年印尼廠更將全面啟動。
該公司表示，主力生化複合肥今年前三季銷售持續增長；第3季生化複合肥營收占比，更從去年同期的59.97%，增至63.78％，顯示公司布局永續農業的努力已見成效。
