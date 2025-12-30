台數科 建電視AI防詐平台

台數科（6464）集團宣布，推出全新AI防詐產品「防詐熊安心」，攜手清水警分局、瑪帛科技，建構全台首個「電視AI防詐平台」。

台數科近期以「內容 × 科技 × 用戶體驗」為核心策略，擴展OTT頻道化的應用場景，並搶進各種智慧解決方案，持續拓展寬頻業務，隨著頻寬品質提升與 OTT 內容供給擴大，將持續優化產品組合與提高每戶平均收入（ARPU），並取得企業，搶進智慧交通、智慧城鄉及智慧製造。

台數科擴大有線電視業者影響力，台數科表示，打破傳統被動宣導，將防詐知識以互動影音形式直接傳遞至家庭大螢幕，讓長者及家庭成員在日常收視中，就能輕鬆建立數位防護力。

台數科集團的台灣佳光電訊總經理張志成表示，「防詐熊安心」是集團推動社會安全數位化的重要里程碑。透過建立電視平台，讓科技主動進入社區與家庭，將傳統繁瑣的防詐宣導轉化為互動、易懂的內容，目標是建立一套可持續運作的家庭防詐機制。