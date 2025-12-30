威剛進擊低碳智慧物流

記憶體模組大廠威剛（3260）攜手嘉里大榮、祥億貨運推低碳智慧物流，昨（29）日舉辦發表會展示「低碳智慧物流運輸鏈」示範成果。此案整合電動貨車、電動三輪車與智慧派車系統，打造「大車×小車」彈性調度的最後一哩路配送模式。

威剛指出，示範場域導入雲端智慧物流平台與智慧派車系統後，配送碳排可降低約10%，空車率與怠速時間各減少20%，危險駕駛發生率降15%，碳盤查與管理效率提升達80%；同時藉由小型電動運具機動性，縮短配送時間，並降低噪音與空汙。平台功能涵蓋即時車輛監控、路徑最佳化、能源與維運管理，以及碳排計算與ISO認證應用，協助企業回應ESG與低碳供應鏈需求。

嘉里大榮表示，以「智慧物流×永續經營」為核心，擴大低碳運輸解決方案、推動綠色物流標準化與規模化；祥億貨運強調，透過實際導入電動運具與智慧監控，驗證低碳運輸在效率、安全與成本面的可行性。