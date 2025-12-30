偉訓簽署2億美元聯貸

電源暨機殼廠偉訓（3032）與子公司珀韻昨（29）日舉辦「等值2.08億美元聯合授信案簽約典禮」，完成聯貸案簽署，未來將藉此資金充實營運，以因應未來業務成長。

據悉，此次聯貸案由永豐銀行擔任統籌主辦銀行，玉山銀行、台新銀行、元大銀行、凱基銀行、中國信託銀行、土地銀行、遠東商銀、板信商銀、國泰世華銀行、安泰銀行等11家金融機構共同參與，超額認購1.67倍，顯示銀行團對偉訓中長期營運布局與財務有信心。

偉訓表示，聯貸案資金將用於併購聲學大廠珀韻後的整合與營運發展需求，包括支援其全球產能布局、營運資金調度與後續成長計畫，同時亦可彈性運用於集團既有核心事業的營運需求。