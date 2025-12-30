期貨商論壇／00878期 中性偏多

國泰永續高股息ETF（00878）期貨在近期盤勢中逐步展現出不同於以往的行情性格，若單純以防禦型或配息工具來理解，已明顯跟不上目前市場的實際運作節奏，進入年終作帳與跨年度資金重新配置階段後，台股整體風險偏好明顯升溫。

期貨法人分析，從期貨價格表現來看，國泰永續高股息ETF期貨在大盤大幅跳空上漲的背景下並未出現明顯被抽離資金的情況，反而在盤中回檔時承接力道穩定，貼水幅度持續收斂，顯示交易人對其並非短線避險工具，而是視為可中性偏多操作的資產部位。

進一步來看，在美國利率政策已被市場普遍視為進入轉折期的情境下，收益型商品的定價邏輯開始鬆動，市場不再僅以殖利率高低作為唯一判斷標準，而是更重視波動可控性與資金停泊效果。

目前來看，國泰永續高股息ETF期貨並未出現明顯的提前退場訊號，反而在高檔維持相對穩定的價格結構，顯示市場對明年初配息水準、成分股現金流與防禦屬性的信心仍在累積，若後續大盤進入高檔震盪甚至出現短線拉回，反而有機會因資金輪動需求而成為相對強勢的資金停泊區。

（永豐期貨提供）

