期貨資訊觀測站 升級

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所。期交所／提供
期貨交易資訊觀測站（Info Hub）自去年12月推行以來，以視覺化圖表與直觀介面廣受好評，累計使用人次已突破9萬大關。為進一步優化服務品質，臺灣期貨交易所持續強化Info Hub功能，推出三大升級服務，重點聚焦於「個股期貨資訊整合」、「價量視覺化優化」及「新增市場數據下載」。

期交所表示，此次升級重點聚焦於「個股期貨資訊整合」、「價量視覺化優化」及「新增市場數據下載」，以因應日益熱絡的期貨市場，提供交易者更高效、便捷的數位服務，並提供一站式「個股期貨查詢」服務，同時整合個股選擇權數據，終結跨頁搜尋。

近年股票期貨交易熱絡，但契約規格多元，此次改版特別新增「個股期貨資訊查詢」功能。交易人過去需在多個頁面間反覆跳轉以核對資訊，現在僅需輸入契約或現貨代號，如CDF、2330台積電，即可一覽交易時間、預估保證金、未平倉量（OI）、部位限制及大額交易人動態。

此外，因應今年度「周到期股票選擇權」上線，Info Hub整合相關數據，使用者可依特定日期與履約價，即時分析月、周到期契約之價量趨勢，徹底解決過往需人工下載並逐日彙整資料的繁瑣流程。

至於優化價量合一圖表，有助交易人直觀掌握趨勢，並支援原始資料下載。為提升交易人使用便利性，將「價格資訊」整合至原有圖表介面，使價量趨勢在同一畫面呈現。使用者不用頻繁轉換報表，可更直觀掌握行情脈動、快速辨識趨勢變化。

此次亦新增「下載檔案」功能，使用者可將篩選後的圖表結果，以資料格式下載，作為後續市場研究、回測分析或自行繪製圖表的原始資料，大幅提升資料取得與再利用之效率。

此外，數位行事曆的設計，整合最後交易日、標的證券除權息之契約調整日，大幅降低交易人資訊搜尋成本。這次回應交易人使用建議，納入更多官方網站高使用率的頁面，如保證金等，同時整併合格業者名單及結算會員資訊，減少交易人多網頁切換查詢的不便。

