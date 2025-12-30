啟碁前進 CES 力推 WiFi 8

網通大廠啟碁科技（6285）將前進美國消費性電子展（CES 2026），大秀AI布局及應用，強打WiFi 8網路通訊方案，次世代AI網路的光學交換器與後量子密碼（PQC）模組以及數位座艙等三大亮點，從通訊延伸至運算，涵蓋AI應用軟體至邊緣AI發展，積極搶市。

CES 2026將自1月6在美國拉斯維加斯登場，以「AI驅動連網，啟動未來智慧生活」為主軸，啟碁由總經理高健榮率團隊秀出技術實力。

啟碁日前在法說會強調，除既有電信寬頻、車用、低軌衛星，積極布局邊緣及資料中心交換器商機，2026年貢獻營收為成長主動能，三年後挑戰50億美元（約新台幣1,500億元）。

啟碁將在CES強打新產品，包括WiFi 8網路通訊方案與AI引擎全面升級，涵蓋路由器、閘道器、延伸器等，其中，企業無線基地台（EAP）支援高階MCS調變等級，可依據RF環境動態調整資料速率；寬頻路由器AI引擎，可辨別用戶端裝置及網路封包、即時分析使用者網路狀態，並智慧調整網路資源；AI引擎具備輕量化與跨硬體平台特性，用戶端裝置無需依賴雲端也可順暢運行。