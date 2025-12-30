公準雙引擎 熱轉營運

公準（3178）昨（29）日舉行法說會，展望2026年營運，董事長蘇友欣表示，在半導體與航太雙引擎帶動下，對未來營運展望樂觀。

另外，隨著高科廠預計於明年第3季啟用，產能將提升15%，蘇友欣強調，將積極爭取半導體設備在地化與亞洲策略化紅利，並加速推展航太自有品牌（OBM）產品。法人預估，公準明年全年營運將有雙位數的增長。

公準表示，目前半導體產業占比59%，為公司最主要營收來源；顯示器設備受到占比回升帶動，目前約占30%；航太產業受客戶拉貨周期因素影響，占比降至10%。主要客戶結構部分，前兩大客戶占比合計約達七至八成。

公準指出，每個產業的主要客戶占各部門營收比重皆高達八至九成。目前艾司摩爾（ASML）成長展望較佳，應材方面則仍處於切入初期。至於顯示器領域，雖然整體景氣仍低迷，但公司切入新世代OLED設備零件，毛利率優於公司平均水準。

公準透露，高科廠預計明年第3季啟用，主要規劃半導體與航太相關產能。公司目前亦積極與既有供應鏈廠商接洽，尋求更多在地化商機。

針對航太產業表現，公準看好長線發展至2027、2028年，主要成長動能來自波音產量回升與衛星系統反應輪等新產品。內部策略是提高自有產品占比，藉此優化毛利表現。法人觀察，公準第3季為傳統旺季，明年營運將呈現逐季墊高的態勢。

公準表示，2026年將全力衝刺半導體與航太兩大領域。蘇友欣指出，半導體客戶訂單能見度穩定，加上航太自有品牌產品即將產出，除能優化毛利表現，更有助於分散單一產業波動的風險。