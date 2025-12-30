快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

公準雙引擎 熱轉營運

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
公準董事長蘇友欣。 記者籃珮禎／攝影
公準董事長蘇友欣。 記者籃珮禎／攝影

公準（3178）昨（29）日舉行法說會，展望2026年營運，董事長蘇友欣表示，在半導體航太雙引擎帶動下，對未來營運展望樂觀。

⭐2025總回顧

另外，隨著高科廠預計於明年第3季啟用，產能將提升15%，蘇友欣強調，將積極爭取半導體設備在地化與亞洲策略化紅利，並加速推展航太自有品牌（OBM）產品。法人預估，公準明年全年營運將有雙位數的增長。

公準表示，目前半導體產業占比59%，為公司最主要營收來源；顯示器設備受到占比回升帶動，目前約占30%；航太產業受客戶拉貨周期因素影響，占比降至10%。主要客戶結構部分，前兩大客戶占比合計約達七至八成。

公準指出，每個產業的主要客戶占各部門營收比重皆高達八至九成。目前艾司摩爾（ASML）成長展望較佳，應材方面則仍處於切入初期。至於顯示器領域，雖然整體景氣仍低迷，但公司切入新世代OLED設備零件，毛利率優於公司平均水準。

公準透露，高科廠預計明年第3季啟用，主要規劃半導體與航太相關產能。公司目前亦積極與既有供應鏈廠商接洽，尋求更多在地化商機。

針對航太產業表現，公準看好長線發展至2027、2028年，主要成長動能來自波音產量回升與衛星系統反應輪等新產品。內部策略是提高自有產品占比，藉此優化毛利表現。法人觀察，公準第3季為傳統旺季，明年營運將呈現逐季墊高的態勢。

公準表示，2026年將全力衝刺半導體與航太兩大領域。蘇友欣指出，半導體客戶訂單能見度穩定，加上航太自有品牌產品即將產出，除能優化毛利表現，更有助於分散單一產業波動的風險。

航太 半導體 顯示器

延伸閱讀

越南基金雙引擎熱轉 經濟邁向新一輪成長循環 挹注股市活水

一周盤前股市解析／AI 鏈、衛星航太 有看頭

明安高爾夫業務 熱轉

股王信驊科技宣布啟用高雄研發中心 布局南北雙引擎加速創新

相關新聞

萬潤2026年營運喊衝 訂單看到半年後

晶圓代工與封測廠因應AI晶片對先進封裝產能需求，持續擴產計畫，設備供應鏈受惠。業界指出，2026年上半年台灣先進封裝將迎...

中天新藥 攻國際市場

中天（4128）總經理陳振文昨（29）日表示，明年關鍵目標是以商化為導向，持續推進新藥產品Symbiota國際布局，創造...

漢來美食拚績增雙位數

漢來美食（1268）旗下知名的自助餐「島語」昨（29）日再展第三家店，隨著餐飲市場進入年度尾牙及農曆春節的預訂旺季，漢來...

佳邦營運邁入加速期

被動元件廠佳邦（6284）昨（29）日舉行法說會，公司表示，隨著WiFi 7、AI PC、DDR5等新應用滲透率持續提升...

桓鼎2026年拚轉盈

桓鼎-KY（5543）昨（29）日舉行法說會，董事長莊宏偉指出，明年外銷吊頂龍骨業務看來成長率不錯，轉投資佐茂電池模組業...

系微攻高通平台 AI PC 商機

BIOS大廠系微（6231）搶攻AI PC商機，昨（29）日發表業界首款專為採用高通Snapdragon X系列平台PC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。