友達處分陸資產 進帳8.4億
面板大廠友達（2409）昨（29）日代子公司景智電子（廈門）有限公司發布補充公告，說明處分不動產進度。友達表示，該交易已完成最終合約簽訂，交易總金額定案為人民幣2億8,394萬7,800元（約新台幣12.77億元），預計處分利益約人民幣1.87億元（約新台幣8.41億元）。
友達今年10月30日董事會通過資產處分案，將景智電子（廈門）之不動產售予廈門火炬高新區招商服務中心有限公司。
當時預估交易金額不低於人民幣2.83億元，處分利益則預估不低於人民幣1.87億元。
根據昨日公告，最終簽訂之合約總金額確定為人民幣2.84億元（含建物加值型營業稅），較原先預估金額微增約人民幣1.6萬元。
