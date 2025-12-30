晶豪科11月每股賺0.92元

利基型記憶體廠晶豪科（3006）近期股價波動，昨（29）日依照主管機關規定公布最新自結數。11月合併營收14.01億元，月增13%、年增45%；歸屬母公司業主稅後純益2.57億元、年增1,686%，每股純益0.92元、年增1,740%。

晶豪科近期營收與獲利數字明顯轉強，買盤追價意願提高，從11月中旬高點下殺後，股價整理一陣子，至12月中旬開始走高，股價短線走勢轉趨火熱，前兩個交易日連續亮燈漲停，股價突破百元，短線漲勢凌厲。昨日股價震盪走弱，終場收98.1元、下跌6.9元，跌幅6.57%。

晶豪科11月初營收成長，單月獲利明顯跳升、年增幅度亮眼，營運動能相較去年同期顯著回溫，短線基本面訊號轉趨正向；但第3季獲利仍偏低、近四季累計仍為虧損，隨著單月獲利快速回補，市場對後續營運改善的期待升溫。