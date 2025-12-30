環科11月 EPS 0.18元 獲利步步高

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙陳昱翔／台北報導

電源廠環科（2413）因股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（29）日應主管機關要求，公告自結11月稅後純益2,300萬元，年增4.75倍，每股純益0.18元。

環科日前已公布自結10月稅後純益3,500萬元，年增六倍，每股純益0.27元，加計11月自結數，10、11月每股純益約0.45元，環科昨日股價收漲停價46.8元，上漲4.25元。

展望未來，環科董事長歐仁傑日前表示，受惠海用及車用事業訂單熱絡，力拚今年全年邁向獲利，隨營運體質調整有成，明年來自網路交換器電源及車用毫米波業務兩大成長動能帶動，預估營運一定比今年好。

環科在海用產品代工出貨多年，以海用雷達、魚群探測器、遊艇控制器等應用為主；車用業務因旗下毫米波傳感器搭載前後方車輛攝影機，實現低耗電量哨兵系統，已順利切入現代起亞集團，為二階毫米波傳感器獨家供應商，成為今年營運成長一大動能，目前車用及海用代工業務合計營收比重約四成。

每股純益 毫米波

