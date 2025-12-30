蜜望實11月 EPS 0.25元

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件通路商蜜望實（8043）昨（29）日應主管機關要求，公告自結11月稅後純益2,000萬元、每股純益0.25元，優於去年同期虧損；前11月稅後純益約1.4億元，每股純益約1.77元。

蜜望實在先前法說會上指出，從自身應用結構來看，AI伺服器和伺服器業務，已是最大單一動能來源，占公司應用比重達40%，其後依序為PC與筆電約25%，通訊、車用各約10%，消費性電子僅約5%。

蜜望實強調，AI伺服器、AI PC及邊緣AI應用，是今年與明年積層陶瓷電容（MLCC）市場最穩健的支撐力量，可有效抵消部分消費性電子需求放緩影響。供需面方面，蜜望實指出，高階MLCC的訂單出貨比（B／B值）目前已接近1，主要製造商產能利用率約在九成左右，顯示高階產品未出現供過於求。

AI 伺服器

