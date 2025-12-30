精金將關南科廠 股價倒地

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

觸控面板廠精金（3049）生產線將停產，並拍板關閉南科廠，引發市場高度關注，昨（29）日開盤跳空跌停鎖死一價到底收盤，終場下跌0.73元，收6.63元，成交量3,305張，跌停委賣張數高掛逾1.2萬張。

精金前身為和鑫光電，成立於1999年，2002年掛牌上市，並於2023年6月更名。公司長年深耕AMOLED觸控感應器與TFT薄膜電晶體驅動背板領域，旗下5.5代產線具備可直投0.25mm超薄玻璃的關鍵製程能力，曾是全球重要供應商之一。

精金南科廠共有四條產線，規劃2026年1月31日全面停產。精金指出，本次產線調整，是公司整體資源配置優化、營運轉型策略之一，未來將逐步把營運重心轉向資本支出需求相對較低、具高度可擴張性，且毛利結構更為穩健業務領域；預期相關調整完成後，將有助強化整體財務結構與風險承受能力。

觸控面板 跌停

