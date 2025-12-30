系微攻高通平台 AI PC 商機

BIOS大廠系微（6231）搶攻AI PC商機，昨（29）日發表業界首款專為採用高通Snapdragon X系列平台PC打造的BIOS除錯解決方案，持續押寶高通安謀架構Windows作業系統（Windows on Arm, WoA）生態系。

展望後市，儘管業界對2026年PC產業市況保守看待，法人看好系微持續布局伺服器領域Open BMC市場，有望成為2026年主要成長動能。

隨著信驊新一代AST2700系列晶片預計明年量產，系微開發的相關韌體已完成認證，並進入出貨準備階段，挹注營運可期。此外，系微今年下半年在資安與網通領域的韌體專案（NRE）也已陸續認列權利金。

系微表示，旗下全新H2ODDT Pro Developer Debug Tool for Snapdragon，是業界首款專為採用Snapdragon X系列平台的PC打造的BIOS除錯解決方案。該BIOS除錯解決方案具有深層系統存取、快速問題定位及彈性連線方式等功能。

系微強調，將持續擴展產品與開發工具組合，全面加速Snapdragon X系列平台PC的開發與驗證流程。

系微在AI PC擁有高市占率，其在x86領域本就維持領先地位，隨著近年公司大力押寶高通WoA生態系，在高通處理器於筆電市場市占率穩步成長下，系微也有望跟隨趨勢向上。

基本面方面，系微11月營收1.47億元，月增37.9%，年增23.9%；前11月營收14.91億元，為同期新高，年增4.75%。法人看好，系微今年營收有望創新高紀錄。